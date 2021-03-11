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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

醫師黨宇軒：新mRNA疫苗「嚴重反應」 機率其實不高

記者李榮／山景城報導

對於疫苗，醫師黨宇軒指出，很多人關心疫苗的副作用。總體來說，副作用大概都是打胳膊的地方會比較痛、有些腫脹，一些人會有皮膚變紅反應。以莫德納（Moderna）疫苗來說，施打第一劑，或者有時第二劑，過上大概5、6天，或7、8天後，胳膊腫脹情況才會發生。但是吃過敏或消炎藥就會緩解，不用太擔心。有些人會發燒，但也是一兩天就會好。很多人會感覺疲憊，然而也是一兩天的事情。

他特別提到，雖然休克性的過敏反應確實有，但是以輝瑞（Pfizer）疫苗來看，大概是每100萬人裡出現5個休克性的過敏反應。莫德納疫苗每100 萬裡出現3個休克性過敏反應，然而所謂休克性的過敏反應，一般是打疫苗四個小時之內發作，症狀是咳嗽、哮喘，呼吸不適者可能昏迷。但一般在打疫苗時，休克性過敏的機率也是大概是在每一百萬裡頭有2、3 例，「大概這個範圍，所以新的mRNA疫苗的嚴重反應的機率，其實沒有比普通的疫苗高很多。」

黨宇軒還指出，莫德納和輝瑞都做了三期的試驗，第四期的因為需要4、5 年，才能知道有沒有長期的效果。當時輝瑞做三期的時候，有報導說出現兩例死亡，「但問題是，死亡是跟疫苗有關，還是只是碰巧？後來調查發現其實跟輝瑞疫苗沒有關係。」

他提醒，一個病人如果星期一打疫苗，星期六死了，若說是死於休克性過敏的話，打完疫苗的頭四個小時應該已經不行了，不會等到第六天才死，因此很有可能是別的死因，但是媒體的報導與輿論不一定會去探究原因。

很多人疑惑，打了疫苗之後會不會反而得病？黨宇軒則表示，mRNA不是真正的病毒。打了新冠疫苗可能身體不舒服，有可能發燒，但跟感染沒關係，「按道理可以查身體的抗體，但是這樣太浪費資源了。

疫苗 過敏 輝瑞

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