醫師線上談新冠：重症患者 會有長期後遺症

PAMF南灣新冠診所(COVID clinic)主任黨宇軒指出，多數新冠患者其實是輕症。長期後遺症也一般是重症患者才會有。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

El Camin醫院日前的請問醫生視訊，邀請內科醫師、巴洛阿圖醫療基金會（PAMF）南灣新冠診所主任黨宇軒(Dr. John Dang)主講「新冠病毒和新冠疫苗 」。黨宇軒對於新冠病毒臨床病程和治療、疫苗的作用原理、新冠疫苗的安全性和副作用，做出第一手的分享與解釋，希望大家能從科學實證的角度，認識新冠疫苗。黨宇軒提醒，部分對於新冠肺炎的報導其實太過負面，或者誇大了疫苗造成嚴重副作用的機率，反而導致恐慌。

黨宇軒指出，實務上，一般輕微的新冠病毒的病例通常是在網路上看診，也是大部分新冠病患的情況，「絕大多數的人，症狀都是比較輕的，像咳嗽，發燒。然後觀察上幾天，一般就自癒了。」病情嚴重的則需要當面診斷，並通常會接受一些治療。

他表示，通常在四到七天後，症狀會比較加重。有需要的話，就會讓病人來新冠診所就診，由醫師診斷。一般以高燒華氏106度，常態血氧低於94%或者甚至於低於92%作為標準，來評判是否建議病人到醫院治療。

「在我觀察，比較嚴重的急性的冠狀病毒的患者，嚴重症狀一般都是肺炎。但是，其實死於新冠病毒的患者，一般是敗血性休克，所以其實不是直接死於病毒。」黨宇軒解釋，身體在跟病毒作戰時，有點類似一種很殘忍的焦土種政策。為了殺死病毒，對本身身體產生的傷害也是很大。病人有可能很難維持血壓 ，然後或許會心跳加速，再來一般就是腎臟、心臟還有肝臟出問題，肺衰竭，之後不治。死於心律失常的也有一些，但真正死於呼吸道感染者不多。

黨宇軒進一步提到，新冠病毒的長期後遺症一直是熱點討論的話題。不過總體來說，還是心肺相關問題，所以可能會有長期咳嗽，或呼吸困難。但是，一般情況下這些後遺症是重病例才會有，輕病例的話一般都不會。反而值得一提的是焦慮和抑鬱等心理方面，精神上的壓力不能小覷，「我覺得很多情況下，是因為美國 媒體對於新冠病毒的報導實在是太負面了，所以這也引起很多不必要的恐慌。」