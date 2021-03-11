我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

聖他克拉拉縣 數千疫苗預約轉至凱瑟醫院

記者陳程威／聖荷西報導
聖縣衛生系統將凱瑟衛生系統患者的疫苗注射預約轉回凱瑟醫院。（本報檔案照）
聖縣衛生系統將凱瑟衛生系統患者的疫苗注射預約轉回凱瑟醫院。（本報檔案照）

聖他克拉拉衛生系統10日通知數千名凱瑟醫療（Kaiser）的病患，將把他們定於3月11日至3月21日之間的疫苗預約轉交給凱瑟醫院。聖縣衛生系統表示，正在將凱瑟病人的疫苗注射預約轉交給了凱瑟醫院。因為加州政府向凱瑟保證，將會為凱瑟醫院患者以及凱瑟主辦的疫苗接種點提供足夠的疫苗。但與此同時，聖縣衛生系統卻沒有獲得州政府同樣的承諾。

聖縣衛生系統表示，做出上述的調整是因為州政府提供的疫苗減少且不穩定，給聖縣的疫苗施打體系造成了嚴重的影響，並減少了符合資格的社區成員的預約人數。在上周，州長紐森表示將為加州低收入的400個郵區號提供40%的疫苗。然而聖他克拉拉縣沒有一個郵區號入選。由此造成本周聖縣所取得的疫苗數量遠遠不足，並且本周聖縣已經無法進行新疫苗注射的預約。

官員指出，受到新方案影響的疫苗預約者都是75歲以下的凱瑟醫院患者。他們在聖縣預約了第一針或者第二針的疫苗注射。縣衛生系統已與凱瑟醫院進行了溝通。凱瑟醫院表示，將會通過其凱瑟醫院系統，為轉移的疫苗預約人士優先安排疫苗預約。凱瑟將會為這些患者轉回凱瑟醫院預約，並進行疫苗接種。

聖他克拉拉縣政府表示，聖縣的優先任務，依然是確保受到疫情影響最嚴重的社區優先獲取疫苗。這次疫苗預約的轉移，是為了防止更多的聖縣疫苗接種預約被取消。

疫苗 加州 低收入

上一則

醫師黨宇軒：新mRNA疫苗「嚴重反應」 機率其實不高

下一則

美西福建團體募捐 紀念見義勇為同鄉

延伸閱讀

打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

打完疫苗可以不戴口罩？各地情況不同 專家籲保持警惕

美加購1億劑嬌生疫苗 或可提供兒童接種

美加購1億劑嬌生疫苗 或可提供兒童接種
紐森州長視察聖蓋博角聲疫苗接種診所

紐森州長視察聖蓋博角聲疫苗接種診所
喚回民心 紐森道奇球場發表咨文「拚加州光明的未來」

喚回民心 紐森道奇球場發表咨文「拚加州光明的未來」
紐森發表州情咨文 保證今年加州人全接種疫苗

紐森發表州情咨文 保證今年加州人全接種疫苗
促回校授課 加州1周20萬教職接種疫苗

促回校授課 加州1周20萬教職接種疫苗

熱門新聞

飲食影響健康，部分食物有害身體，罐頭食品是其中一項。(圖取自臉書)

科學證明：這5種食物 對身體有害

2021-03-08 12:56
魚油中的omega-3脂肪酸可能有助心理健康。(圖取自臉書)

魚油的omega-3 或能緩解憂鬱症

2021-03-08 13:10
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12
屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭75歲華翁被搶劫後遭推倒在地 傷重腦死

2021-03-10 00:03
舊金山紀事報報導，罷免紐森的捐款人以富豪和共和黨員居多。（美聯社）

罷免加州州長紐森已籌近400萬元 捐款人富豪居多

2021-03-04 15:16
三名劫匪直接將受害者雙腳提起。（視頻截圖）

金山華埠長者 遭3匪痛毆搶劫 警懸賞2500元抓人

2021-03-04 00:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？