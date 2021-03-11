聖他克拉拉縣 數千疫苗預約轉至凱瑟醫院

聖縣衛生系統將凱瑟衛生系統患者的疫苗注射預約轉回凱瑟醫院。（本報檔案照）

聖他克拉拉衛生系統10日通知數千名凱瑟醫療（Kaiser）的病患，將把他們定於3月11日至3月21日之間的疫苗 預約轉交給凱瑟醫院。聖縣衛生系統表示，正在將凱瑟病人的疫苗注射預約轉交給了凱瑟醫院。因為加州 政府向凱瑟保證，將會為凱瑟醫院患者以及凱瑟主辦的疫苗接種點提供足夠的疫苗。但與此同時，聖縣衛生系統卻沒有獲得州政府同樣的承諾。

聖縣衛生系統表示，做出上述的調整是因為州政府提供的疫苗減少且不穩定，給聖縣的疫苗施打體系造成了嚴重的影響，並減少了符合資格的社區成員的預約人數。在上周，州長紐森表示將為加州低收入 的400個郵區號提供40%的疫苗。然而聖他克拉拉縣沒有一個郵區號入選。由此造成本周聖縣所取得的疫苗數量遠遠不足，並且本周聖縣已經無法進行新疫苗注射的預約。

官員指出，受到新方案影響的疫苗預約者都是75歲以下的凱瑟醫院患者。他們在聖縣預約了第一針或者第二針的疫苗注射。縣衛生系統已與凱瑟醫院進行了溝通。凱瑟醫院表示，將會通過其凱瑟醫院系統，為轉移的疫苗預約人士優先安排疫苗預約。凱瑟將會為這些患者轉回凱瑟醫院預約，並進行疫苗接種。

聖他克拉拉縣政府表示，聖縣的優先任務，依然是確保受到疫情影響最嚴重的社區優先獲取疫苗。這次疫苗預約的轉移，是為了防止更多的聖縣疫苗接種預約被取消。