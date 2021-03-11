大雨閃電冰雹降臨灣區 周末放晴

雨水和冰雹正朝著灣區前進。（國家氣象局網站）

從艾姆瑞維爾碼頭可望見烏雲聚集在舊金山 灣的上空，一場風暴 正向該地區移動。國家氣象局的地圖顯示了灣區 的預測降水水平，該地區大部分範圍的降雨量將達到半英寸，高海拔地區將達到一吋。

預計10日晚間灣區將出現零星的個別雷雨，帶來短暫的大雨和豌豆大小的冰雹，然後在周末前放晴。閃電一夜之間襲擊了蒙特瑞半島的海域，並向南到大蘇爾。預報員說，隨著該雷雨帶在10日早上登陸，內陸地區的大部分地區可能會出現更多的陣雨和閃電。

國家氣象局氣象學家迪亞茲（Gerry Diaz）說，灣區大部分地區的降雨量將達到半吋，高海拔地區的降雨量將達到一吋。建議司機們在被冰雹打滑的道路上開著車前燈緩慢行駛。

氣象官員說，他們將監測被去年野火燒毀的地區的雨況。蒙特瑞縣野火災處的山洪警戒一直持續到10日晚上。氣象學家表示，該地區已經有泥石流的報告，而強降雨可能會產生其他危害。

迪亞茲說，去年大火燒焦的地區可能出現滑坡的風險，但經過一天的觀測，他指出該可能性已相對較低。

預計周四早上天空將放晴，漢密爾頓山、聖他克魯茲和聖他露西亞山的高海拔地區將有一些陣雨。

被雨水嚴重襲擊的高海拔地區可能會在兩千呎左右的地方出現積雪。預報員說，灣區大部分道路上方仍會有輕微的積雪，但在九號公路和Skyline Boulevard沿線，以及從卡利斯托加出發的29號公路上，可能會有些許麻煩。

乾爽的北風將使該地區升溫，並在周五(12日)和周六(13日)以來大部晴朗的天空，使氣溫達到60多度。下一次降雨的機會將會在周日至周一早些時候。