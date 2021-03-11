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勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元

記者劉先進╱舊金山報導
勇士總經理邁爾斯很有信心，球隊王牌柯瑞會續約四到五年。（記者劉先進／攝影）
勇士總經理邁爾斯很有信心，球隊王牌柯瑞會續約四到五年。（記者劉先進／攝影）

金州勇士總經理邁爾斯（Bob Myers）10日表示，柯瑞可以在賽季結束後簽下一份為期4年或5年的合同，這並非困難之事。

目前可以推測，柯瑞若簽下四年合同，將是頂薪2.15億，一直到2025到2026賽季結束。

兩屆最有價值球員（MVP）和三次總冠軍得主柯瑞，賽季場均29.7分，5.5個籃板6.3次助攻，場均得分為2015到2016賽季之後最高，也是聯盟第四。他的三分命中數達到169個，是聯盟最多。生涯還命中了102記29呎之外的超遠三分。很多時候，柯瑞幾乎一過半場就要遭遇包夾。對手甚至要擺出一四聯防，限制柯瑞發揮。但柯瑞還是能透過連續靈活跑位，籃底總結或助攻隊友，幫助球隊取分。

因為柯瑞和勇士跑轟風格的影響，聯盟球隊更多開始投射三分，擅長低位的大中鋒，也要有投三分的能力。考慮到柯瑞的能力和榮譽，他轉會到任何球隊都是頂薪待遇。

柯瑞本賽季的收入不到4600萬，將在賽季結束成為完全自由球員。他本可以在截至日、2020到2021賽季開賽前和勇士提前續約3年頂薪1.56億，一直延續到2024到2025賽季，但雙方並未談妥。

邁爾斯說，柯瑞本可以在本賽季結束後簽下一份為期4年或5年的合同，這不是什麼困難的事情，「我們之間沒有艱難的對話。溝通情況好像是，嘿，讓我們年底討論續約合同的事。所以關鍵是，在合同上，他可以做任何希望的事，做想做的事情。」

邁爾斯說，他認為柯瑞很開心。球迷總是擔心柯瑞，「但我覺得他個人和職業發展上處於一個非常好的位置。」

邁爾斯有充足的信心，柯瑞會留在勇士，「我偶爾會有一次每個人都有的一些並不真正理性、且偏執恐懼的想法，擔心他會出走勇士。會想，好吧，如果這事發生了怎麼辦？但這些想法都不是基於事實。」

柯瑞 勇士

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