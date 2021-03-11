疫情轉遠程辦公加速職位流失 威脅灣區就業恢復

新冠疫情 驅動數百萬名加州人遠程辦公、線上購物與視訊會議 ，公司也採用新科技取代特定服務項目，自動化比往常更快重塑工作內容。前聯邦勞工部助理部長奧斯(Jane Oates)表示，線上運作儼然成為疫情期間的生活本質，加速科技應用，也加快部分職務消失。

麥肯錫顧問公司研究部門報告指出，疫情加快美國 朝向自動化急速發展，2030年前將導致另外840萬勞工的工作被取代，情況比疫情前增加23%。報告模擬疫情對美國800多個職位自動化情況，發現加速其對電子商務、遠程工作影響甚鉅，其中銷售、辦公室支援、食品與客服等工作將面臨最大職務流失。

自動化取代人力目前並非10年長期問題，灣區經濟委員會執行主任貝利薩瑞奧(Jeff Bellisario)表示，後勤辦公室、中等薪資辦公室職務，將會於2-3年內面臨流失。遠程工作、自動化與更多工作者缺乏行銷技能，將導致灣區發生幾乎是永久性的大量工作被取代。疫情之前，包括律師助理、收銀員、簿記員、製造工人與火車駕駛都處於職務被取代的危機。麥肯錫報告指出，疫情正加速職務流失過程，也驅動包括檢查員、包裝員、銷售員、產品展示員及服務人員等工作自動化。

美國人在疫情期間創造電子商務與線上雜貨店大量訂單。倉庫、雜貨店、製造工廠與客服中心，員工仰賴機器與機器人減少直接接觸，以應付更多的消費者需求。專家認為，視訊會議將永久地減少商務旅行，更將對航空業、計程車業與餐飲業造成骨牌效應影響。

麥肯錫報告表示，這些情況也可能代表著美國消費者與食品服務產業430萬個工作永久消失，以及數萬個辦公室後援職務，例如秘書與助理等工作不再需要。根據世界經濟論壇針對全球291為高階主管進行調查，有超過十分之八企業領導人表示，正在因應疫情而加快服務自動化，43%企業預期因為採用新技術而減少勞動力。

不過，於此同時，疫情也促使創造新工作機會。軟體分析公司Burning Glass Technology 發現，2019-2020年間視訊會議技術工作者需求增長177%。儘管2020年3-9月全美工作機會減少39%，但在物流部門增加18%、遠程工作相關職務如雲端運算與網路系統等人才需求，增加了兩倍。

人力資源平台HavkerRank執行長諾維森卡(Vivek Ravisankar)表示，工作需求大多分布在電子商務、遠程辦公與遠距醫療，期望所有產業在10年期間發生實體職務被自動化取代的情況，疫情加速在一年之內就發生了，也帶動軟體開發人才需求大增。