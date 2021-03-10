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僑路基金會、韓華基金會 送餐El Camino醫院感謝醫護

記者李榮／灣區報導
僑路基金會與韓華基金會送餐給El Camino醫院，為第一線醫護人員打氣。（義工李競芬提供）
僑路基金會與韓華基金會送餐給El Camino醫院，為第一線醫護人員打氣。（義工李競芬提供）

僑路基金會(Bridge Road International Foundation，簡稱BRI)和韓華基金會(Han Hwa Foundation)日前發起「愛心午餐動起來」籌款活動，感恩新冠肺炎（COVID-19）疫情間一線醫護人員，同時支持餐館業主渡過疫情難關。

韓華基金會理事長高玉祥表示，每人只要捐15元，就可以有一份愛心午餐送給一位一線醫護人員。韓華基金會及僑路基金會另外搭配水、水果、小零食等。每次籌得500元，就會送愛心午餐到醫院，給一線醫護人員打氣。

三八婦女節當日，捐款人Lin Chuan捐了500元給愛心食物，専款專用，指定送愛心食物到山景城El Camino醫院的加護病房。僑路基金會青年部負責人王榮秋不但負責訂餐、買水、水果、小零食，還親自送愛心食物到醫院，總監凱爾（Patricia Keil） 代表接受。凱爾表示，加護病房部門的一線醫護人員，非常感謝華裔朋友的愛心與關心，希望疫情快快結束，大家可以恢復正常的生活。

僑路基金會表示，愛心午餐籌款目標是兩萬元，也就是1333份愛心午餐。籌款時間至3月31日止。可以冠名贊助1000元（66盒愛心午餐，另外主辦方搭配水、水果、小零食。）或者一份愛心午餐15元，主辦方搭配水、水果、小零食。也可以隨喜贊助，主辦方再搭配水、水果、小零食。

捐款方式：Paypal: http://paypal.me/bridonation，Zelle：[email protected]。有問題請可電韓華基金會吳金柱925-286-8668；僑路基金會劉麗莎415-806-8197。

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