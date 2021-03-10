屋崙華翁被劫遭推倒在地 傷重腦死 警方懸賞5000元

屋崙美麗湖周邊，是很多人的鍛煉場所。此次華人長者被搶劫受重傷，就發生在湖邊社區。（記者劉先進 ／攝影）

9日早上6時55分，靠近美麗湖的Jayne路和Perkins街發生一起暴力搶劫案件。75歲的華人 男性長者被嫌犯搶劫，且推倒在地受重傷，目前已腦死亡。屋崙 警方懸賞5000元，希望市民致電線索抓捕嫌犯。目擊者可致電重罪襲擊小組(510) 238-3426。

屋崙華埠 社區領袖陳錫澎表示，老人可能是早上準備出門去美麗湖運動而遭遇搶劫。目前正在聯繫老人家人，希望提供力所能及的幫助。

屋崙警局的聲明說，早上6時55分，巡警接到事發地發生暴力搶劫的報警。初步調查顯示，受害者為75歲的屋崙居民。當他走在街上時，被被一名疑犯接近試圖搶劫。隨後雙方發生爭執，受害人受傷。但警方並未確認受害者丟失了哪些物品。

警局表示，受害者被送往當地醫院接受治療。巡邏人員和調查人員已對事發地區進行了排查，並繼續尋找目擊者和視頻監控。 任何知情者請聯繫屋崙警察局的重罪襲擊小組(510) 238-3426。警局和市犯罪監督者組織提供5000元的懸賞金，用於逮捕此案中的嫌疑人。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）譴責9日早上在Adams Point社區發生的、針對亞裔老人的暴力襲擊，「警方將徹底調查，以確定這是否出於種族動機或可恨的機會犯罪。每一個暴力行為都會給社區帶來創傷，我祈禱受害者和他的家人能夠得到治癒。」

陳錫澎表示，根據其他目擊者的轉述，75歲的華人長者，在早上出門，準備去美麗湖邊散步運動，結果不幸遭遇搶劫。老人被推倒在地，頭部受重傷，極可能已腦死亡。懷疑劫匪至少兩人作案，一人開車，一人下車實施罪行，得手後逃之夭夭。也希望有更多目擊者勇敢站出來，給警方提供線索，抓捕罪犯，繩之以法。

陳錫澎說，雖然有受害者訊息，但未獲得家屬授權，目前不方便公開。

他表示，此前，有泰國裔老人拉塔納帕克迪（Vicha Ratanapakdee）在舊金山遭人撞倒死亡。28歲嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim）在屋崙華埠連續推倒三人。再加上，華埠前段時間罪案飆升，有充足的的理由相信，這些犯罪是針對亞裔下手。「這次的受害者華人，這麼早出門，且附近區域治安不錯，還是被人瞄準下手，讓人憤怒而痛心。」