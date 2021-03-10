「重罪變輕罪」陳錫澎： 堅決反對SB 82案

陳錫澎表示，堅決反對斯金納提出的SB 82 提案，提案相當於縱容犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 社區領袖陳錫澎9日呼籲政府、媒體等社會各界關注亞裔 被針對性犯罪的情況，投放更多資源幫助亞裔。他同時提醒，要堅決反對州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出的SB 82 提案，類似將重罪定義成輕罪的提案，會鼓勵和縱容罪犯不斷犯輕罪，讓更多人成為受害者。

SB 82提案試圖改變加州 執行150年的法規。根據加州目前的搶劫法規，如果某人在小偷小摸中使用了最低限度的武力（force），或者被認為導致恐懼（fear），就可以被指控和判定為搶劫重罪，並被判處最高5年的監禁。斯金納認為，對武力和恐懼兩詞的解釋比較寬泛。例如，某人被指控在一次商店行竊事件中進行了口頭威脅，即使沒有使用武力，也沒有涉及武器，也可被指控為搶劫罪。同樣，如果被控在商店行竊的人在跑出商店時撞到了另一名顧客或保安，沒有造成嚴重的傷害，也可以將罪名提升為搶劫罪。

州參議員斯金納的 SB 82提案，希望設立一級小偷小摸盜竊罪。（記者劉先進 ／攝影）

斯金納的一篇聲明說，數據顯示，如果入店行竊者是有色人種，搶劫罪的可能性更大。經歷精神健康危機的人或有發育障礙的人，針對其指控中包含武力或恐懼的可能性也更高。

SB 82提案將創建新的犯罪類別。比如，設立一級小偷小摸盜竊罪（petty theft in the first degree），對於低於950元的盜竊，可能涉及武力或恐懼，但不造成嚴重傷害或涉及使用致命武器。這一新類別將被處以最高一年的監禁和/或1 000元的罰款。將不涉及武力或恐懼的小偷小摸歸類為二級小偷小摸（petty theft in the second degree），可判處6個月以下監禁和/或1000元罰款。禁止將任何一類小偷小摸作為搶劫或盜竊罪起訴，追溯性地適用這一變化，允許被判定犯有搶劫罪的人在符合標準的情況下申請重判。提案目前還處於州參議院公共安全委員會討論階段。

陳錫澎表示，華埠之前還在研討，如何更有效的發聲，反對SB 82提案，沒想到就聽到華人長者被打重傷的罪案。提案將一些重罪變成輕罪，相當於容許罪犯不停作案，而沒收到懲罰。比如說，一個人徒手搶劫，將老人推倒，是不是算致命武器？如果類似的提案通過，相當於鼓勵輕罪的人不停作案，一直做到重罪被抓才收手，可能還判罰長時間監禁。這樣對受害者不公平，對嫌犯也沒有幫助，他們沒有因為收到法律的懲罰而改變。

陳錫澎表示，將聯合亞裔社區的一些機構，寫信給州議員，強力阻擊此提案。