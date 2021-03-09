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防疫勿鬆懈！聖縣衛生局長：戴兩層口罩保護

記者李榮／密爾比達報導
聖縣衛生局長柯迪提醒民眾，要繼續高規格防疫。（記者李榮翻攝）
聖縣衛生局長柯迪提醒民眾，要繼續高規格防疫。（記者李榮翻攝）

聖他克拉拉縣進入了州政府更安全經濟藍圖裡的紅色風險等級，縣政放寬了部分防疫要求。不過縣府依然提醒，即使一些活動允許恢復，縣衛生局長還是呼籲民眾要謹慎注意防疫，畢竟新冠病例的住院率和死亡率雖有下降，但是其實還是非常高。衛生局也提醒，新冠病毒主要傳播途徑是空氣，無論在室內或者室外，請民眾繼續戴口罩，「尤其是兩層口罩，可以更有效阻絕新冠病毒的傳播。 」

縣府衛生局指出，一旦疫苗供應量允許，就能為所有民眾施打，但是大部分的民眾目前尚未打疫苗，而且傳播更快、容易造成嚴重病症的新的變異病毒株，目前正在社區裡傳播。雖然目前放寬一些活動，「但某些活動恢復進行，也不代表這些活動是安全的。」實際上，加州衛生命令容許許多有風險的活動，而州政府最新的變更說明了這個事實。

衛生局強調，新冠病毒主要傳播途徑是空氣。為確保安全，民眾最好儘量在戶外活動，因為戶外活動遠比室內來得安全，而且不管在室內或室外都要繼續戴口罩，尤其是兩層口罩，可以更有效阻絕新冠病毒的傳播。此外，大家要繼續保持六呎的社交距離，避免到人多的地方， 因為「跟越少人碰面或有互動，病毒傳播機會就越少。」

縣府表示，如果疫情加劇，可能會再度需要嚴格的防疫規定。縣衛生局長強烈呼籲民眾，在接下來幾周和幾個月內謹慎行事，做正確的判斷。詳情可上網站：sccgov.org/cv19-zh

防疫 疫苗 加州

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