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1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

「疫苗分配不公平」參議員柯提斯：重災區應增加疫苗

記者李榮／聖荷西報導
疫苗逐漸上路，周參議員柯提斯呼籲，在疫苗的分配上應該更為公平。（本報檔案照片）
疫苗逐漸上路，周參議員柯提斯呼籲，在疫苗的分配上應該更為公平。（本報檔案照片）

新冠肺炎（COVID-19）疫苗逐漸上路，但分配的優先順序卻持續引起討論；代表矽谷的加州參議員柯提斯（Dave Cortese）8日指出，加州應該重新審視日前所公布的疫苗分發計畫，特別是灣區占加州人口的20%，而且灣區內也有許多重災區社區，重災地方的新冠肺炎感染率是加州總體感染率的兩倍；但以郵遞區號區分的優先施打計畫中，只有2%的灣區居民符合標準。

依照先前州長辦公室的數據顯示，年收入4萬元以下的家庭，在新冠肺炎的感染率上是年收入12萬以上家庭的兩倍；同時，富人在施打疫苗的普及率上，也是弱勢族群接近兩倍的施打率。

「從上周開始，我們就一直與州長辦公室討論。」州長辦公室也承諾，在未來24小時內會就疫苗公平推廣問題作出正式的回應。「我們正在與他們合作，並樂觀認為，灣區新冠肺炎重災區應該被列入疫苗施打的優先群。」

柯提斯指出，新冠肺炎疫情嚴峻，但並非每個社區的受到一樣的影響，「我們需要有針對性的努力（targeted efforts），解決長期存在的種族和經濟差距。新冠肺炎更加重了這些差距。」

柯提斯表示，大家正致力消除這些社會經濟障礙，避免在健康上出現不公平的現象。具體要求包括，一、應該立即增加足夠的疫苗，覆蓋受災最嚴重的地區，而不能減少他們的疫苗分配。二、根據各縣的人口普查數據，重新定義受災嚴重的社區。三、州政府應該與地方合作，建立疫苗公平網站，利用已建立的網路，協助提供不同語言與文化的宣傳。四、在地方層級上，應該要能夠有足夠的力量分發疫苗。

疫苗 新冠肺炎 加州

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