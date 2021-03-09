幫助小企業 聖縣擬免除部分執照規費

聖縣議員查維斯（右）與議員艾倫伯推動減免小商業的執照許可費。（查維斯提供）

聖他克拉拉縣議會周二將召開會議，議員提案在會中討論向聖縣環境衛生局撥款550萬美元，以作為允許聖他克拉拉縣免除小企業的執照許可費（permit fees）之用，幫助受新冠肺炎 （COVID-19）疫情 影響的小企業，希望這些小商家能夠有一些喘息的空間。

聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）以及艾倫伯（Susan Ellenberg）8日聯合呼籲，應該要幫助小商業，例如減免小型餐館、健身 房和美髮沙龍企業的企業許可費，以減緩新冠肺炎對這些企業造成的嚴重影響。查維斯與艾倫伯認為，提案能夠稍微減輕小企業的財務負擔，畢竟在新冠肺炎的影響下，許多小企業事實上已經關閉，或者只能用非常有限的方式在經營。

依照資料顯示，以餐廳來說，聖縣約有2600間小餐廳目前是暫停營業，另外有1000家是已經永久歇業。另外，如果就聖他克拉拉縣臨時的商業執照申請數量來看，新冠肺炎疫情之後，聖他克拉拉縣臨時商業執照的申請數量比起疫情前大幅減少75％，差距非常可觀。

艾倫伯指出，這些小企業關停都代表著有眾多家庭與個人受到的影響，甚至也可能代表著畢生的努力受到打擊。

查維斯與艾倫伯的提案是希望提供一次性的豁免，讓受影響最嚴重的小企業度過難關。不過，該提案雖然豁免許可費，但是縣府規定的其他費用及檢查仍會繼續，並沒有一併豁免。