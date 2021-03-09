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1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

為弱勢留疫苗 民選官員促修改分發計畫

編譯組／綜合8日電
灣區民選官員指加州依郵遞區號預留疫苗的計畫有瑕疵，要求修改。（美聯社）
灣區民選官員指加州依郵遞區號預留疫苗的計畫有瑕疵，要求修改。（美聯社）

鑑於議員指出灣區許多受新冠疫重創的社區，被不公平地排除在加州疫苗計畫之外，官員承諾將重新思考議員提出的憂慮。

包括加州參議員寇蒂斯（Dave Cortese）和莫甘山（Morgan Hill）市長康斯丹廷（Rich Constantine）在內的多名灣區民選官員8日呼籲州長紐森辦公室，要求重新思考上周為弱勢社區保留疫苗的新計畫。他們表示，加州預留四成疫苗給446個受疫情重創的郵遞區號，卻排除了許多受創程度同樣嚴重的灣區社區。

這項名為「健康地區指數」（Healthy Places Index，簡稱HPI）的新計畫，對加州各個郵遞區號的收入、教育程度和其他因素進行評估，選出446個郵遞區號作為預留疫苗的對象，灣區只有10個郵遞區號上榜，而病毒肆虐的東聖荷西、聖馬刁市中北區等社區則被排除在外。

寇蒂斯和其他官員8日上午臨時取消原定的記者會，直接向州長辦公室進行陳情。寇蒂斯表示，在匆忙的對話中，灣區官員向州府官員指出，加州使用的HPI指數遺漏了灣區部分與富裕社區共享郵遞區號的弱勢社區。為了解決這個問題，寇蒂斯等人提出多項建議，包括必須結合縣府公布的受創社區數據。

舉例來說，東聖荷西95127郵遞區號有大量西語裔居民，許多都是必要性勞工，這個地區每十人就有一人感染新冠肺炎，但它並不在計畫的名單上，因為這個郵遞區號包含聖荷西鄉村俱樂部（San Jose Country Club）附近的富裕社區，讓它的HPI總分產生偏差，反而感染率只有不到95127一半的金銀島（Treasure Island）榜上有名。

康斯丹廷也指出，莫甘山全市只有一個郵遞區號，但每個社區的新冠感染率都不同。康斯丹廷表示，光看郵遞區號無法確實看出莫甘山被疫情重創的特定地區，特別是少數族裔和農民集中的社區。

灣區 加州 疫苗

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