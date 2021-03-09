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屋崙酒水商店 免費發放1500急救包

記者劉先進／屋崙報導
賽巴雜貨商倡議是一個由雜貨商店主組成的團體，他們在食品獲取率低的低收入社區提供新鮮食品。此次將協助發放1500個急救包。（取自官網）
賽巴雜貨商倡議是一個由雜貨商店主組成的團體，他們在食品獲取率低的低收入社區提供新鮮食品。此次將協助發放1500個急救包。（取自官網）

屋崙互助集團（Oakland Mutual Aid Collective）和賽巴雜貨商倡議組織（Saba Grocers Initiative）8日表示，將在近期透過合作的社區酒水商店，向社區發放1500個急救包，包含一個布面罩，5個一次性手術口罩，2盎司的洗手液瓶，若干手套和社區商店的新鮮水果和蔬菜優惠券。

屋崙互助集團是一個有色人種婦女領導的聯合應對新冠疫情的組織，其目標是為脆弱社區籌集資金、採購和迅速分發必要的個人防護設備和公共衛生資訊。由屋崙市議員盛滔（Sheng Thao）領導，與舊金山加大等機構合作。

賽巴雜貨商倡議是一個由雜貨商店主組成的團體，他們在食品獲取率低的低收入社區提供新鮮食品。其目的是將阿拉伯和葉門裔社區的酒類商店變成社區商店。屋崙共有120家街角店，由阿拉伯裔、穆斯林和葉門裔社區擁有。市議會在2019-2020年的預算周期中，從汽水稅中撥款20萬，資助5家店鋪的試點項目。此後，倡議的規模不斷擴大，目前它與屋崙26家商店合作幫助社區，並由疫情紓困法案資助。這次的1500個急救包，將發給其中的5家酒水雜貨商店，再分發給市民。

盛滔說，能夠獲得良好的營養和健康的食物是一項人權。在疫情發生前，屋崙就存在糧食不安全問題，疫情加劇了這一嚴峻的現實。食品銀行報告說，食物需求量達到了前所未有的水準，而許多家庭和小企業正經歷經濟困難，希望急救包分發合作能夠提高附近居民的意識，讓他們知道當地的商店可以提供營養需求。

市議員法夫（Carroll Fife）表示，收入、食物和住房不安全在屋崙疫情前已是巨大的問題，疫情無疑加劇了問題，社區系統未能為人們提供和保護。但系統失敗的地方，社區就會組織起來。這就是屋崙互助集團和賽巴雜貨商倡議所做的事情。他們挺身而出，通過提供急需的個人防護裝備和新鮮食品優惠券，幫助照顧和保護社區。

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