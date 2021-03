開車逛露天市集 7月聖他克拉拉縣登場

今年夏天舉行為期兩周的聖縣露天市集慶祝活動,將讓民眾開車入場親身體會一些傳統市集慶祝活動。(聖縣露天市集臉書)

聖他克拉拉縣露天市集(The Santa Clara County Fair)去年因疫情關係,只舉辦虛擬家畜展覽會。今年聖荷西 進入重啟階段,將在夏天舉行為期兩周的露天市集慶祝活動中,讓民眾開車入場親身體會一些傳統市集慶祝活動,如方塊舞,爬蟲類展示活動等。

今年聖縣露天市集慶祝會分兩期進行。第一期慶祝會從7月29日至8月1日。第二期慶祝展示會從8月5日至8月8日,期間每日慶祝活動從下午4時開始,一直到晚間11時。慶祝活動會主題為「加州 經驗」 (California Experiences) ,展示一些慶祝加州主要景點的紀念品如紅木公園、金門大橋、聖地牙哥公園、狄斯耐樂園等。

活動中當然少不了傳統農家食品如爆米花、漏斗蛋糕 (funnel cakes)、玉米狗 (corn dogs) 、棉花糖、以及檸檬汁等。有興趣參與活動民眾可上網www.thefair.org購買門票。

另外聖縣已進入限制性較低的紅色層級,博物館 、畫廊可在限制戶內人數的情況下對外開放。聖荷西有些畫廊將對外開放,包括Anno Domini畫廊,Art Ark 畫廊,民眾可上網www.southfirstfridays.com查詢聖荷西各畫廊開放情形。

洛斯阿圖歷史博物館 (The Los Altos History Museum) 畫廊6日起開放展示活動,展示主題包括旅行攝影,主題為「美女與野獸:加州的野花與氣候變遷」(Beauty and the Beast: California Wildflowers and Climate Change)。活動展示攝影師Rob Badger

Nita Winter的作品。洛斯阿圖博物館對外開放時間為周末中午至下午4時,有關詳情,可上網www.losaltoshistory.org查詢。

巴洛阿圖藝術中心 (The Palo Alto Art Center) 亦於周末重啟,展示內容為「心情所在:移民藝術家的現代藝術」(Contemporary Art by Immigrant Artists) ,以及「蝴蝶效果:遷徙是美麗的」(The Butterfly Effect: Migration is Beautiful) ,展示藝術中心花兩個星期所收集的5000隻紙蝴蝶。中心開放時間為周二至周六,上午10時至下午5時。

聖荷西藝術博物館宣布12日開放供民眾入館觀賞藝術作品。展出內容主題包括「阻止自由」(Barring Freedom) 等,有關開放細節,民眾可上網www.sjmusart.org查詢。