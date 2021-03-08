聖荷西市區地標 費蒙特飯店突停業

聖荷西地標費蒙特大飯店申請破產保護。（費蒙特大飯店官網）

聖荷西 市區著名地標費蒙特大飯店(Fairmont Hotel)暫時關閉。經營飯店業主FMT SJ有限公司上周五申請第11章(Chapter 11)破產法保護。FMT SJ目前正尋找大飯店經營夥伴，同時設法延長目前飯店抵押債務的償還期。

費蒙特大飯店上周五(5日)臨時突然宣布關閉營業，並將當時住在飯店內的一些房客遷到附近旅館，費用由費蒙特大飯店負責。

飯店代表辛格(Sam Singer)表示：「我們知道採取這一困難步驟後，我們將以一個全新的面貌重返餐飲旅遊業。並於新冠疫情 之後，服務聖荷西民眾。」他表示，費蒙特大飯店計畫60至90日之後重新營業。

辛格說，飯店遭新冠肺炎疫情衝擊過大，聖荷西2020-2021年的會議活動幾乎全部取消。疫情期間，費蒙特大飯店的住房率平均不到7%。飯店於2020年一年間，至少損失1800萬元；2021年預估將損失2000萬元。

辛格說，他對貸款單位繼續與飯店合作感到樂觀。他說，等到疫情結束後，美國 與矽谷地區均將回到原來生氣勃勃的狀態，重整過後的飯店，將會以更壯大的氣勢出現，服務聖荷西與灣區民眾，促進聖荷西市區繁榮。

飯店業主表示，飯店預訂於2021年中期重新對放開放營業，除了將有新的經理外，店名亦將更新。新的經營團隊將有能力為飯店引進數千萬元基金，以及源源不斷的會議和活動。