涉連犯2宗仇恨罪 山景城婦人遭逮

山景城警方逮捕了仇恨犯罪嫌犯因曼。(山景城警局提供）

美國與灣區目前針對亞裔 的仇恨犯罪 正不斷增加，山景城警方逮捕一名仇恨犯罪嫌犯，涉嫌2月間觸犯兩宗種族歧視 相關罪行，受害人均為亞裔。警方表示，已於上周五逮捕嫌犯歸案。聖他克拉拉縣地檢處將對嫌犯提出觸犯民權法控訴。

警方表示，嫌犯涉嫌於2月13日於山景城卡斯楚街(Castro Street) 200號街區一家商店偷竊衣服與食物。嫌犯犯案被發現後，反而向業主稱，她無需付錢，因為這家商店是亞裔開的，她無需付錢給亞裔。

嫌犯是39歲女子因曼 (Karen Inman)。警方辦案資料顯示，因曼另外涉嫌在同一天仇恨犯罪攻擊正在一家餐廳內用餐的兩名客人。警方稱，因曼涉嫌對這兩名餐廳客人尖聲怒吼，兩名客人中一人為亞裔。因曼對這名亞裔客人吐口水，並使用種族歧視話語侮辱受害人。

案發之後，警方立刻逮捕嫌犯因曼，可受害人表示不願意追訴。警方目睹了案發經過，但現場無其他目擊者。警方當時在受害人不願追訴情況下，並沒拘押嫌犯因曼。

但山景城處理仇恨犯罪小組主動展開調查。儘管受害人不願採取法律追訴，但警方仍繼續與聖他克拉拉縣地檢處研商。警方表示，地檢處目前結論是，可能會對嫌犯提控仇恨犯罪罪名，並對嫌犯發出通緝令。

上周五，嫌犯因曼又因涉嫌在山景城東國王大道 (East El Camino Real) 100號街區一家名為Smart and Final 的商店內偷竊糖果與冰淇淋被捕。警方表示，嫌犯這次被捕與種族歧視仇恨犯罪無關。

山景城警長克利斯·熊 (Chris Hsiung) 說：「山景城絕對不容忍仇恨犯罪。我們針對此案的辦案調查表明，我們非常重視仇恨犯罪事件，並會對這些案件進行徹底調查，絕不輕易放縱歹徒。」

嫌犯目前被檢方以涉嫌偷竊搶劫，以及兩宗以武力威脅觸犯民權的罪名逮捕，被關入聖他克拉拉縣拘留所。因曼下次出庭時間為3月8日。