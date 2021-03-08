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致力扶貧 慈善家顧陳晉明病逝 享壽94歲

記者李晗／舊金山報導
顧陳晉明在2017年時出席安老自助處的活動。（記者李晗 / 攝影）
顧陳晉明在2017年時出席安老自助處的活動。（記者李晗 / 攝影）

在華人社區內奉獻數十載的慈善家顧陳晉明（Rosalyn Koo），於2021年1月31日在聖馬刁縣家中因病離世，享年94歲。顧陳晉明晚年致力於服務社區，同時發起與資助慈善項目，扶助過千名中國貧困女童。

顧陳晉明生於1926年，父親是銀行家。她早年就讀於知名的上海女子中學「中西女中」（McTyeire School），後來留學美國，在1953年畢業於柏克萊加大。隨後她供職於舊金山的建築公司MBT Associates，擔任合夥人與財務總監，事業傑出。1988年，62歲的顧陳晉明退休，投入社區事業。

自1984年開始，顧陳晉明服務於安老自助處（Self-Help for the Elderly）的董事會，同時創辦了1990年學社（1990 Institute），推動中美文化交流。目前在華埠旁邊的邵逸夫爵士夫人中心（Lady Shaw Senior Center）老年公寓，顧陳晉明當年極力推動建設，頂住各方的反對聲音，排除萬難為華埠社區帶來這個重要的社區中心。

安老自助處的行政主任鍾月娟在受訪時也盛讚顧陳晉明的社區籌款能力，並且形容顧陳晉明號召力、影響力很大，有許多的「手下」（soldiers），自己也是其中之一。

享譽盛名的「春蕾計畫」（Spring Bud），幫扶中國貧困女童完成學業，同樣是出自顧陳晉明之手。春蕾計畫幫助了1000名的中國偏遠山區的貧困女童，讓她們能夠繼續學業。據數字顯示，這1000名女童最後都完成了初中教育，275人升讀高中，200人去了職業技術學校，有170人考入大學。

顧陳晉明晚年生活時常出席聖馬刁縣的社區活動，像是每年安老自助處在聖馬刁縣的中秋節活動。她在1950年與丈夫Karlson Koo結婚。丈夫在2000年過世。他們育有兩名女兒Debbie和Jackie。

得知顧陳晉明離世的消息之後，不少聖馬刁縣的官員也有在社交媒體上發文悼念，像是縣議員Warren Slocum，聖馬刁市市議員Diane Papan等。包括紐約時報都有報導顧陳晉明離世的消息。在中國也有不少機構網站發文悼念她。安老自助處也有製作紀念冊，可以瀏覽https://www.selfhelpelderly.org/wp-content/uploads/2021/02/Rosalyn-C.-Koo.pdf。

慈善家顧陳晉明離世，享年94歲。（取自安老自助處）
慈善家顧陳晉明離世，享年94歲。（取自安老自助處）

中國 華埠 紐約時報

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