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金山亞裔老婦車禍亡 警尋涉事小貨車

記者李晗／舊金山報導
舊金山一名亞裔老婦車禍身亡。警方正在尋找一輛涉事車輛。（警方提供）
舊金山一名亞裔老婦車禍身亡。警方正在尋找一輛涉事車輛。（警方提供）

舊金山外米慎區發生致命車禍，一名亞裔老婦人不幸身亡。目前案件仍然在調查中，案情也較為複雜。警方正在尋找其中一輛涉事的車輛。

案發在3月2日中午。在外米慎區的Mission和Geneva街，一名79歲的亞裔老婦人過馬路時被車撞倒，隨後不治身亡。撞到亞裔老婦人的司機，是另一名83歲的女性老人。當時這名老人開著一輛本田車。案發之後，那名83歲的涉事老人司機也一直留在現場配合調查。據悉，83歲的老人的身體情況並非是案發原因。

隨後在3月5日，案情發生轉折。警方發出通知，表示在尋找另一輛涉事小貨車，與3月2日的致命車禍案相關。根據警方的發布，那輛小貨車可能先和83歲的老人所駕駛的車輛相撞，隨後本田車才撞到那個過馬路的79歲亞裔老婦人。警方也表示，那輛小貨車的右後方應該也有撞過的痕跡。

根據警方發布的照片，那輛小貨車是一個四門的黑色的福特小運貨車（pick up truck）。涉事車主可以主動聯繫警方，電話是415-553-1641。

遇害的亞裔老婦的身分目前尚未公布。

舊金山今年已經發生了四起的知名交通事故。行人權益機構「Walk SF」也表示，外米慎區的Mission和Geneva街是非常危險的區域，呼籲市府要積極推動、改善街道行人安全，讓車輛減緩速度。

亞裔 車禍 本田

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