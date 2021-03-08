新冠變種病毒 能夠逃避免疫反應？

公共衛生與傳染疾病專家目前正密切注意新冠變種病毒，以防這些變種病毒威脅重啟社會活動進展。(本報檔案照)

美國 數百萬民眾已接種新冠病毒疫苗 ，學校、商業重啟的好消息也紛紛傳出。可是公共衛生與傳染疾病專家目前正密切注意新冠變種病毒 ，以防這些變種病毒威脅重啟社會活動進展。

目前一般已知變種病毒有英國變種新冠病毒、南非變種新冠病毒、巴西變種病毒，甚至也出現加州與紐約變種病毒。這些變種病毒到底為何？目前使用的疫苗能不能夠抵抗這些新變種？這些變種病毒株會對社會復原產生多大威脅？

與其他病毒一樣，新冠病毒也將隨時間發生演變。隨著新冠病毒流傳，病毒外膜套上的棘狀突起物將起變化，這並沒有什麼可驚訝的地方。舊金山葛拉史東 (Gladstone) 病毒研究中心主任歐特 (Melanie Ott) 說：「一般情況下，這些新冠變種病毒株傳染更快，致病力也更強，也能夠逃避體內免疫反應。」然而是否所有變種病毒均如此，專家仍有不同意見。以下是幾種美國境內出現的變種病毒株情形：

•英國變種病毒株

英國變種病毒株首度於2000年秋季出現於英國，同年12月美國出現英國變種病毒株感染病例。英國變種傳染力比原來新冠病毒強50% ，致命性亦較高。根據聯邦疾病防治 (CDC)，美國目前已傳出2600宗英國變種病例，其中200宗以上出現於加州。

•南非變種病毒株

南非變種病毒株首度出現於去年10月，美國境內病例於今年元月首度出現。南非病毒株似乎能逃避體內免疫系統產生抗體，因此專家關切疫苗預防南非變種病毒株功效。美國目前包括加州在內，已有17州傳出南非變種病毒感染病例。美國境內共有68宗以上南非病毒感染病例。

•巴西變種病毒株

巴西變種病毒株首度出現於今年元月，當時一名巴西旅客抵達日本時，被當地公共衛生專家發現感染這種變種病毒。專家亦關切巴西變種病毒抵抗疫苗的能力。美國目前至少有七個州傳出約13宗巴西病毒感染病例。史丹福大學在灣區發現巴西病毒的新型變種。

•加州與紐約變種病毒株

發源於加州的加州變種病毒株目前在當地廣泛流傳。根據舊金山加大研究，加州變種可能傳染力較強，病毒致病力也可能較強。加州州長紐森上周亦宣布，紐約與東海岸亦出現新型變種病毒株

雖然病毒不斷演變，病毒學專家認為，雖然對有些新冠變種病毒株，疫苗的效力較差，美國目前使用的三種疫苗，即輝瑞疫苗 (Pfizer)、莫德納 (Moderna) 疫苗，以及嬌生 (Johnson & Johnson) 疫苗對防止變種病毒奪取人命，均有百分之百的功效。這三種疫苗亦可防止民眾因感染病毒，住院治療的情形發生。

歐特說，如果你接重了疫苗，即使感染病毒，就不至於有性命危險，也沒有住院治療之虞。這應該算是醫學上的小奇蹟。另外目前生產瑞輝、莫德納、嬌生疫苗的藥廠也已針對變種病毒展開新研究，計畫生產可防止變種病毒的疫苗。