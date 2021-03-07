最新研究：野火煙霾危害人類健康 比空污高10倍

新研究發現，野火煙霾對呼吸道系統的危害是其他空氣汙染的10倍。 （取自臉書）

去年夏天和秋天，創紀錄的野火產生的嗆人煙霾籠罩了北加州 。它使灣區 的天空變成了異樣的橙色，引起了人們對健康問題的關注。隨著氣溫的不斷攀升，西部地區管理不善的森林每年都會失控燃燒，這種對人類健康的危害越來越大。

異常乾燥的冬季使今年更有可能成為又一個大野火年，但對人們構成最大的危險並不一定是火焰。周五發表的一項新的研究發現，野火產生的微小煙霾微粒對人類呼吸道健康的危害程度是其他污染源微粒的10倍。

聖地牙哥加大從事氣候和大氣科學領域研究的經濟學家湯姆-科林漢姆（Tom Corringham）和他的研究人員，對1999年至2012年南加州每天因呼吸系統問題入院的人數做了統計分析。他們發現，當一種被稱為PM 2.5的空氣汙染微小顆粒小幅增加時，因哮喘等呼吸道疾病入院的人數平均增加了1%。但當野火煙霾中的PM 2.5水平上升了同樣的量，即每立方米10微克時，這些入院人數就增加了10%。

這些微小的顆粒可以深入人們的肺部，進入血液，增加心臟病 發作、中風和其他嚴重健康問題的風險。去年，加州有420萬英畝的土地被燒毀，為歷來最高紀錄。從聖他克魯茲山脈到南賽拉山的大火，將巨大的煙霾噴灑到加州大城市上空，甚至遠至東海岸。去年9月9日，煙霾與海洋水氣層混合，使灣區的天空變成了世界末日般的橙色。

史丹福大學研究人員的一項研究結論指出，去年秋天的大火在加州造成1200起超量死亡和4800次額外急診就診，其中大部分是65歲及以上的人，且都有呼吸道問題、糖尿病和心臟病等固有的疾病。

為預備應對今年夏天的高風險野火，州長紐森（Gavin Newsom）今年在州預算中增加了10億元元，用於加強森林管理、易燃區處理、防火檢查和增加消防隊員。

但科林漢姆表示，隨著氣候持續變暖，野火增多，政府機構必須直接解決煙霾對健康的危害，特別是對老年人和低收入人群的危害。他說，更多的 「潔凈室 」降溫中心、家庭空氣凈化器補貼和更好的公眾教育活動是關鍵。