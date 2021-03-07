不只女神卡卡被搶 灣區法國鬥牛犬也成歹徒目標

法國鬥牛犬近來不斷成為小偷及搶匪目標。（取自臉書）

法國鬥牛犬由於它們的外觀、體型和適應性，在過去的十年裡已成為非常受歡迎的寵物狗。牠們的價格也很昂貴，從1500元到6000元不等。據專家稱，這可能就是為什麽該品種成為小偷的目標，且不惜暴力搶奪的原因了。

上周，女神卡卡（Lady Gaga）的遛狗人被槍射。藝人的兩隻法國鬥牛犬在好萊塢被盜，事件引起全國的關注。日前在社交媒體上，流行歌星的遛狗者費舍（Ryan Fischer）描述了這一事件的經過和他「死裡逃生」後的恢復情況。據報導，卡卡的狗在上周已安然無恙地被送回，但調查仍在進行中。

今年1月，3名男子據稱在舊金山俄羅斯 山附近毆打一名女子，並搶走了她五個月大的法國鬥牛犬。聖荷西一戶人家的法國鬥牛犬上周日在他們的前院被偷。上周一的時候，東灣聖羅倫索的一名婦女與她的小狗重逢，因為它走失了。歸還小狗的男子說，他花了1000元買下牠，並不知道牠是被偷走的。

專家表示，由於法國鬥牛犬的需求量如此之大，一直被偷竊的對象也就不足為奇了。

根據美國 犬業俱樂部AKC提供的最新數據，該犬種在2019年是美國第四大受歡迎的犬種。法國鬥牛犬的身長通常在11到13英寸之間，體重在28磅以下，預期壽命為10到12年。動物收容所舊金山愛護動物協會CPSA主席斯嘉麗博士（Jennifer Scarlett）說形容該犬種時說，法國鬥牛犬普遍被描述為「俏皮、適應性強、玲瓏可愛」。

該犬種在名人圈和社交媒體上也很受歡迎，有好幾個為牠們製作的帳號。因為有很多名人擁有牠們，法國鬥牛犬的知名度也越來越高。美國犬業俱樂部發言人亨特（Brandi Hunter）說，「對於狗主人來說，牠們是一個非常有吸引力的品種，特別是第一次養狗的人，因為牠們是一種非常容易養的狗。」

如果你打算購買法國鬥牛犬，專家呼籲應從信譽良好的飼養者那裡購買。

專家還建議主人正確地給狗狗貼上標籤並植入芯片。狗狗不應該在沒有人看管的情況下被留在前院或車內。如果你因你的小狗受到攻擊或襲擊，警方敦促你給當地執法部門打電話，或向附近的居民或企業尋求幫助。