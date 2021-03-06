舊金山州大教授張華耀：去年亞裔歧視 老人逾9% 身體攻擊10%

屋崙華埠商會主席陳錫澎（右）表示，從長遠措施看，要解決針對亞裔和非裔等少數族裔的歧視問題，需要從學校、家庭和社區的基礎教育著手，也需要社交媒體宣導。（記者劉先進 ／翻攝）

1990研究所(1990 Institute) 4日舉行在線論壇，主題為「在暴力動蕩時期，保護亞裔 」。舊金山州大（SFSU）的亞裔研究教授張華耀（Russell Jeung）表示，全美收到2808起針對亞裔的歧視 報告，這只是冰山一角。其中，針對老人的歧視超9%，身體攻擊占所有案例的8%到10%。

張華耀在疫情 爆發參與發起報案平台「Stop AAPI Hate」，收集針對亞裔的歧視事件，包含言語歧視和暴力事件。他表示，在2020年，全美收集到2808起歧視事件報告。其中18%針對的20歲以下的年輕人。女性被歧視歧視的次數是男性的的2.4倍。被歧視的受訪者中，超過9%的是老人。「這些報告只是實際發生的冰山一角，最近還收到數百起發生在2020年的報告。還要考慮亞裔老人不會上網投訴。」

有華人此前在華埠被人用信號槍襲擊。（市民供圖）

張華耀說，亞裔正在經歷三種類型的種族主義騷擾。第一，公民權利侵犯，比如在工作場所或街道上。第二，網路騷擾。網路上有越來越多的語言騷擾和仇恨言論。有人用種族褻瀆和污言穢語攻擊亞裔。對於年輕人來說，逃避卻又不利。他們還要面對社會和情感上的孤立，這可能產生長期的影響。很明顯，那些報告的人正在經歷著種族創傷，且有較長時間的抑鬱、焦慮等症狀。第三類是攻擊。身體上的攻擊佔所有案例的8%到10%。這些攻擊不一定是仇恨犯罪，不能被定罪，但常有石頭和瓶子扔到亞裔身上。「對著亞裔咳嗽和吐痰也算是疫情中的特有行為。這類行為發生得如此頻繁，以至於我們創建了一個特殊的類別，便於跟蹤。」

華促會聯合行政主任潘偉旋（Vincent Pan）表示，在全國層面，很多歧視或針對亞裔的暴力問題，是因為前總統川普，他試圖將疫情種族化。但也需要理解，這事關美中關係。兩國間的關係出現挑戰，疫情是兩國關係的可視化體現。隨著中國成為一個更強大、更相關的超級大國，將會影響到華裔以及所有亞裔的生活。比如，一個私人企業內的歧視，學校中的欺凌，公共交通上的騷擾，發生在大街上的人身攻擊，都需要不同類型的應對措施。因此，需要要將解決方案與問題相匹配。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，亞裔社區正在經歷兩種流行病，一個是新冠疫情，一個是針對亞裔的歧視和暴力事件。相比於問題，他更關注解決方案。目前，華埠社區正在進行嘗試。比如，和警局、地檢處召開記者會，引起大家對問題的關注。亞裔和非亞裔都在組織義工在屋崙華埠巡邏。有熱心人士免費贈送商戶一批空氣喇叭（air horn）當警報器用，利於緊急情況下提醒周邊群眾。從長遠措施看，要解決針對亞裔和非裔等少數族裔的歧視問題，需要從學校、家庭和社區的基礎教育著手，也需要社交媒體宣導教育。讓大家知道，理解所有其他族裔的文化，欣賞每一個人。

Akonadi Foundation基金會總裁、捷運董事主席西蒙（Lateefah Simon）參與了討論。