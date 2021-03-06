我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

金山市府「強勢復甦」計畫斥資千萬 培訓失業民眾

記者李晗 / 舊金山報導
市長布里德（中）2019年出席一個社區就業指導中心。（本報檔案照片）
市長布里德（中）2019年出席一個社區就業指導中心。（本報檔案照片）

疫情之後許多人沒了工作，失業率高攀。同時疫情已經一年，就業市場形式也不斷變化，求職者回歸時也需要適應新變化。

舊金山市政府計畫斥資千萬元，推動本地的經濟復甦，尤其是在就業市場上，協助民眾培訓、求職，幫助失業的民眾找回工作。

市長辦公室發出的最新信息顯示，這個將耗資2800萬元的「強勢復甦」（Building Back Stronger）的系列項目，涵蓋多個方面，像是位於不同社區的求職、就業指導中心建設，青年人的培訓發展項目，不同領域的技能專項指導，對於非裔社區的扶助等。

市長布里德（London Breed）說，有了這筆資金，失業的民眾們就能夠獲得相應的職業培訓，讓他們能夠更好的融入舊金山的經濟復甦當中。她也指出，資金項目也將會著重在一些一直被忽視的區域，以保障公平。

以求職中心為例，這些位於不同社區的求職點，也將幫助民眾獲得舊金山各行各業的種種機會。有了這筆資金之後，相關的中心就能擴大服務。同時像是「特殊求職中心」（Specialized Job Centers）將會幫助一些曾經違法的更生人士、退伍軍人、殘疾人等，讓這部分人也能夠享受到舊金山的經濟發展益處。

舊金山的經濟復甦中，有幾大產業都是重點，包括科技、醫療健康、工程建築等。此外，一些較為新興的產業，像是製造業、大麻和交通運輸等，都將會創造很多就業機會。這些資金也將會幫助消除在行業領域中的不平等現象。

此外，舊金山是知名旅遊城市，服務業一度是本地經濟的重要支柱。隨著經濟在逐漸重啟，相應的酒店、餐飲相關的職位也會增多，因此市府的這個整體項目也會提供培訓給民眾。

目前市府也在徵求民間的方案來推行上述的經濟復甦計畫，機構可以提交方案，截止日期是3月31日。詳情可見www.oewd.org/bid-opportunities。

舊金山 就業 疫情

上一則

舊金山州大教授張華耀：去年亞裔歧視 老人逾9% 身體攻擊10%

下一則

4月1日起 加州運動場、音樂會、遊樂園有限度重開

延伸閱讀

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾
華裔高志偉 獲舊金山市長布里德任命為市府工程師

華裔高志偉 獲舊金山市長布里德任命為市府工程師
幫助非裔社區 舊金山撥款1.2億

幫助非裔社區 舊金山撥款1.2億
幫助非裔社區 舊金山撥款1.2億

幫助非裔社區 舊金山撥款1.2億
布里德承諾 不削減警力 警校繼續辦

布里德承諾 不削減警力 警校繼續辦
眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年

眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年

熱門新聞

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

2021-02-28 15:12
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12
睽違17年，加州1月的房屋交易量和房價雙雙上漲超過20%。（Getty Images）

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙雙大漲逾20%

2021-02-28 00:50
州長紐森在佛來斯諾一家流動診所參觀新冠疫苗接種工作。（圖片由州長辦公室提供）

加州獲撥嬌生疫苗 下周起接種

2021-02-27 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說