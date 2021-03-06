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疫苗供應不足 聖縣下周預約額滿

記者陳程威╱聖荷西報導
聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏表示由於疫苗供應量不足，下周的疫苗預約已滿。（記者陳程威╱攝影）
聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏表示由於疫苗供應量不足，下周的疫苗預約已滿。（記者陳程威╱攝影）

聖他克拉拉縣政府官員表示，截止5日，聖縣衛生系統的疫苗預約已滿。7日至13日的一周將無法進行新疫苗的預約。聖縣新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，儘管目前聖縣正在努力增加疫苗的分發與注射，但疫苗供應量不足仍然是聖縣疫苗接種計畫所面臨到的最大挑戰。

截止5日，聖他克拉拉縣已在全縣各處開闢了數個大規模疫苗接種中心，包括5日最新投入使用，位於東聖荷西的Aloha Roller Rink，同樣位於東聖荷西的集市中心（Fairgrounds Expo Hall），和位於Berger Drive的聖縣服務中心（County Service Center ）。

同時還有位於吉爾洛高中，李維球場、山景城社區中心的大規模疫苗接種中心。除此之外，聖縣還在東聖荷西與吉爾洛設立了免預約疫苗接種站，以及在聖谷醫療中心（Valley Health Center）進行疫苗的接種工作。同樣，縣府表示，設立針對教育工作者與農業工作者的流動疫苗接種站。縣府有能力每天為1.2萬民眾進行疫苗接種。

然而，疫苗供應量的不足成為了聖他克拉拉縣疫苗接種的主要障礙。芬斯特謝柏透露，本周疫苗的供應量少於上個禮拜，而且州府也没有提供未來的預期疫苗數量。由於目前分配到的疫苗數量較少，7日至13日的這一周，縣衛生系統無法進行新的疫苗預約。

芬斯特謝柏表示，「由於疫苗數量的有限，我們不得不保障這一周的第二劑的疫苗施打。」縣府表示，一旦收到足夠的疫苗供應，就會大規模擴大疫苗的施打。

縣長史密斯（Jeffrey Smith）表示，聖縣目前最重要的任務是為需要疫苗的民眾提供疫苗，但面臨到疫苗供應的嚴重不足。

聖荷西市議員艾派薩（Maya Esparza）表示，沒有一個聖荷西市的郵區號入選州長紐森通過的為加州的400個低收入郵區號預留疫苗總額40%的計畫。

艾派薩和聖縣議員查維茲(Cindy Chavez)都表示，聖縣的許多地區，尤其是東聖荷西地區嚴重受到了疫情影響，卻沒有獲得足夠的疫苗供應。他們將會持續施壓州政府為聖縣提供足夠的疫苗。

疫苗 聖荷西 低收入

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