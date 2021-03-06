加州阿茲海默症患者 全美最多

2021阿茲海默症事實與數據報告出爐，統計結果顯示，加州的阿茲海默症患者人數是全美最多。（阿茲海默症協會提供）

阿茲海默症 協會協會2日發布2021年度的「阿茲海默症事實與數據」報告，報告中顯示，光是加州 就有69萬名65歲以上的阿茲海默症患者，是全美國患者最多的州。而且到2025年時，加州患者的人數預計還會增長21.7％，屆時加州將有84萬名阿茲海默症的患者。

根據2021年報告指出，阿茲海默症在2019年奪走了1萬6859名加州人的生命，也是加州第三大死亡原因。光是去年（2020年），阿茲海默症在加州造成的死亡人數，就比起2000年時增加了281.5％，非常嚇人。而且，2020年加州的失智 症死亡人數，比預期多出4643人。

阿茲海默症協會華裔外展經理張珮寧指出，今年的報告中還點出阿茲海默症和其它失智症患者之間，種族和族群以及照護者的差異。報告顯示，非白人的患者在獲得失智症護理時，遇到更多障礙；他們對醫學研究的信任度較低，而且對不了解其種族和族裔背景和經驗的醫護人員的信心更為不足。

阿茲海默症協會首席多元化、平等與共容部總監海爾（Carl V. Hill）指出，儘管在解決阿茲海默症和失智症方面的差距上，大家一直都在努力，「但調查結果顯示，仍有許多工作要做。 」他認為，歧視以及醫療保健專業人員中缺乏多樣性、還有對醫學研究的不信任感，都帶來了嚴重障礙。

根據這份報告，目前美國總共有超過600萬名阿茲海默症患者。而到2021年，照料患有阿茲海默症和其他失智症者的費用估計總計3550億美元，而且這還不是失智症對於經濟影響的總費用。在2020年，光在加州就有超過110萬名照護人員向家庭成員、親人或者其他人提供了8.84億小時的無償護理，「志願的無償護理總價值估計超過1810萬美元！」

阿茲海默症協會也指出，協會將於3月27日舉辦第十五屆華人阿茲海默症論壇，深度介紹阿茲海默症及臨床失智症，相關的科學研究進展，也會有照顧者分享經驗。論壇時間27日上午10時至11時 ; 下午4時至7時。費用：免費。報名網站 tinyurl.com/2021OnlineChineseED 。報名完成者將在3月26日（周五）收到視訊會議參與資訊。詳情可聯繫張珮寧 [email protected]或致電408-372-9943。