先到先打 大排長龍 亞裔居多
史丹福醫療中心與聖他克拉拉縣政府合作，5日在東荷西地區的Aloha Roller Rink室內冰場開設了一個全新的疫苗接種中心。由於當天採用先到先得的接種模式，現場隊伍一直排到了街道對面，且排隊的大部分人群都是亞裔。
郵區號為95122的東聖荷西部分地區，是聖他克拉拉縣受到疫情衝擊最嚴重的區域。根據聖縣的新冠感染案例分析，人口不到5萬8000的95122地區已經有7848人感染新冠，感染比率高達13.58%，是聖縣感染比率最高的地區之一。另根據聖縣新冠死亡案例，95122地區已經有86人死亡，為聖縣因新冠死亡人數前三的地區，僅次於郵區號為95020的90例死亡案例，與郵區號95116地區的94例死亡案例。 根據人口統計數據，有三成住在居住在郵區95122地區的居民是亞裔。另外六成三的居民則是西語裔。且大多為新移民家庭。
已經在東聖荷西居住超過20年的84歲的王先生向記者表示，自己已經接種完成了兩劑疫苗，今日特定來到現場陪伴從事餐館工作的妻子與兒子進行疫苗的接種。「排隊的隊伍真的是太長了。」王先生說。
由於隊伍過長，王先生最終決定回到停車場等待他兒子與妻子完成疫苗注射。但是等候疫苗接種的人數過多，直到下午1時，王先生一家也都無法完成疫苗接種，現場工作人員表示，將會幫從事餐館工作王先生兒子進行下周疫苗接種的預約登記。
同樣從事餐館工作的金女士幸運的得到了疫苗接種的機會，她激動表達了獲得疫苗接種機會的興奮之情。「我十分的興奮，我們等待了好幾個月終於得到了疫苗接種的機會。」
金女士及其朋友一共等待了約兩個小時才完成了疫苗接種。
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