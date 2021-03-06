州參議員坎拉格提案 廢除非自願勞動

州眾議員卡拉表示，任何人都不應該被迫從事勞動。（記者陳程威╱翻攝）

加州 參議員坎拉格（Sydney Kamlager ）日前向州議會提交名為「加州廢除法案」（The California Abolition Act），要求將加州憲法中第一條第六款中的「except to punish crime」(除非為了懲罰犯罪)從加州憲法中刪除。坎拉格表示，廢除奴隸制應該是沒有任何先決條件的，這一新法案將會幫助在加州範圍內廢除奴隸制以及非自願勞動。「2021年，奴隸制在美國 沒有存在空間。」坎拉格表示，這不是關於監獄 低工資的議題，而是關於人性的問題。

來自南灣的加州眾議員卡拉（Ash Kalra）在記者會上表示，「非自願勞動」僅僅是奴隸制的一個隱晦的說法而已。「加州廢除法案」將會從加州憲法中廢除非自願的奴役。「在我們國家，任何人都不應該被迫從事違背自己意願的勞動。」卡拉認為，在這個社會中應該人人平等，而不應該因為被社會貼的標籤的不同而被區別對待。

在加州服刑人員每小時的工資只有0.08元，並且在事實上沒有拒絕進行工作的權力。短詩「停止」（Stop）的作者布朗（SAMUEL NATHANIEL BROWN），就曾被要求在個人防護裝備（PPE）不足的情況下對感染新冠的囚犯牢房進行消毒。布朗實際上並沒有拒絕這一項任務的權力，因為如果他拒絕了這一項任務，將會使他在監獄裡面留下「書面紀錄」，而這將會嚴重影響他獲得提前釋放的機會。

專注於司法改革的民權團體紛紛讚賞這一提案。「防止再犯聯盟」（The Anti-Recidivism Coalition）執行主管路易斯（Sam Lewis）表示，「加州廢除法案」是加州結束系統性種族主義的關鍵一步。

他表示，加州憲法應該保障與實現每一個人的公平，而不應該有任何種族主義的殘餘。

「年輕女性自由中心」的政策主任莫塔（Amika Mota）表示，監獄、警察和家庭分離制度根植於美國對於原住民的殖民、奴隸制以及吉姆克勞法的歷史，並且繼續反映在美國的種族隔離制度之中。「社區被否定了我們的人性，基本人權與公民權利。」 莫塔表示，這一法案將會使得所有人獲得真正的解放與自由。