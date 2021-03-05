沒具體使用政策？華埠是否裝監控 屋崙隱私諮委會下月再議

對於是否撥款在屋崙華埠安裝攝像頭，屋崙隱私諮詢委員會討論懸而未決。（記者劉先進／攝影）

是否撥款給屋崙華埠 安裝攝像頭，屋崙隱私 諮詢委員會4日晚上討論後決定，考慮到沒有具體的使用政策等多個問題懸而未決，要延遲到4月1日繼續商討。

屋崙華埠商會多位成員參與發言。主席陳錫澎表示，希望委員會能順利通過撥款，讓華埠安裝攝像頭，更有效對抗犯罪。執行主任陳巧倫表示，華埠靠近高速路，有很多快速行駛的街道。不少劫匪作案後就開車逃走。社區希望在7街到11街，Franklin到Harrison街安裝攝像頭，重點關注人行道和街道上的情況，阻止嫌疑人和開車作案。商會也會建立錄像存儲系統，學習如何申請報告，記錄誰在調取錄像，在尊重隱私和保護公眾安全方面取得平衡。

華埠律師莫秀寧表示，在華埠36年。最近華埠罪案飆升，她即使停車在附近的街區，也不敢單獨從停車地點走到辦公室，除非有強壯的男性隨行。曾有非裔跟蹤很久，試圖搶劫。好在警車駛過，壞人逃之夭夭。如果周圍有攝像頭，會對犯罪起到很大威懾作用。

屋崙副警長林德賽（Drennon Lindsey）表示，她在警局工作23年，很多時間參與調查案件。攝像頭不能解決所有問題，但卻能震懾犯罪。「根據逮捕的一些罪犯的說法，他們害怕攝像頭。攝像頭絕對可以作為解決逮捕罪犯的工具。雖不是唯一的解決方案，卻作為一種資源，可幫助我們震懾犯罪，也幫助警局後續調查。」

委員會成員蓋奇（Henry Gage）說，攝像頭不能打擊犯罪。但確實可記錄發生的事情，對犯罪發生後的調查人員很有用。他對撥款給華埠商會有疑慮。「公共資金撥給私人商業組織，購買攝像頭，由私人商會擁有和運營，商會同意與警局共用視頻，調查犯罪，並有相關報告。但迴避了公共記錄法的要求和其他行政問題，我對目前華埠的監控系統有疑問，很好奇系統是否有可衡量的效果，是否被濫用？」

他認為，警局不能對近在咫尺的華埠的犯罪快速反應。而新設監控系統，會處於警局陰影之下。

委員霍福（Brian Hofer）表示，討論是否安裝攝像頭的很多文件沒有準備好，也有很多問題懸而未決。比如，舊金山安裝攝像頭後，實際沒有一個使用政策規定。「或者，我們可以嘗試制定一個良好的使用政策，受法律保護，這樣我就可以接受。考慮到攝像頭會進行面部識別，如果華埠商會不同意滿足上述條件，我會反對。」

最終，委員會決定延遲到下月1日繼續討論。

陳錫澎表示，華埠社區有繳納大量稅金給市府，而市議會三年前就批准攝像頭款項，用於公共安全。所謂公共資金撥給商會組織使用，是無稽之談。另外，說攝像頭不能阻止犯罪，也毫無依據。相信多數人，包括委員，都會安裝Ring等監控系統保護自家安全。若委員會不通過撥款，還是會透過市長撥款或自行籌款安裝攝像頭。