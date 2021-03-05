時薪15元！羅康納去信拜登 提升全美最低工資

羅康納不滿參議院版預算法案不包括15元的最低工資。（本報檔案照）

代表矽谷灣區的聯邦眾議員同時也是「國會進步黨團」(CPC)領袖的羅康納（Ro Khanna），1日去信總統拜登與副總統賀錦麗，敦促他們推翻參議院 立法程序官不將15元最低工資列入特別的預算 法案的決議。羅康納還在信中闡述了經濟危機的嚴重性。

羅康納表示，他已經厭倦了一直在基本的進步價值上進行妥協。他在公開信中寫道，「我們被禮貌但堅定地要求在幾乎所有的原則和目標上妥協。不只是這一次。如果我們不否決參議院的要求，我們就是在縱容，會將數百萬美國 人（推入）貧困的工資中去。這就是為什麼我帶領我的同事們，敦促拜登政府推翻這個錯誤的決定。必須要給美國人民漲工資。」他表示，是否提升最低工資，不應該由一個非民選的參議院官員所決定。

羅康納在個人的社交媒體上也對不將最低工資包含在特別預算中表達不滿。他認為，不將最低工資包含在法案中是不正義的。「參議院只需要50票就能通過為企業減稅數万億元的法案，但需要60票才能通過為3000萬人提供15元最低工資的法案。」

面對一些反對人士聲稱，15元的最低工資在美國的某些地方過於昂貴的觀點，羅康納同樣在個人社交媒體上駁斥。他表示，15元一小時意味著每周的收入是600元，即約為2400元的每月的稅前收入，「請列出一份每月的房屋租金、水電費、食物開支、兒童保育、醫療保險、學習用品和衣服的預算。能夠以更低的工資（低於15元）生活?」羅康納表示，63%的美國人希望提高最低工資，民意代表必須按照民眾的意願去進行工作。