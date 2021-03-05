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「史瑞克」多話驢子本尊 住在巴洛阿圖

編譯組／巴洛阿圖4日電
住在巴洛阿圖的派瑞是動畫「史瑞克」裡驢子的本尊。（網路影片截圖）
住在巴洛阿圖的派瑞是動畫「史瑞克」裡驢子的本尊。（網路影片截圖）

夢工廠（DreamWorks Pictures）著名動畫「史瑞克」（Shrek）裡喋喋不休的驢子深受許多影迷喜愛，但您知道驢子本尊就住在灣區的巴洛阿圖嗎？

這隻名叫派瑞（Perry）的耶路撒冷驢出生在紐約，1990年代被帶來史丹福，作為穩定馬球小馬（polo pony）情緒的同伴。夢工廠2001年奧斯卡得奬作品「史瑞克」裡的搞笑驢子，就是以派瑞的模樣創造出來的，當時太平洋數據影像（Pacific Data Images，後來被夢工廠購併）付給派瑞的酬勞是75元。

「史瑞克」當年贏得七項奧斯卡科學技術獎，總票房收入接近5億元，後來還拍了三部續集。

派瑞的主要照料者基拉特利（Jenny Kiratli）說：「如果你認識派瑞，一定可以認出電影裡那隻驢子就是牠。牠生氣時搖頭晃腦、小跑步的樣子，和史瑞克裡的驢子像極了。」

派瑞一直生活在巴洛阿圖巴倫公園區（Barron Park）一個占地13畝的柯尼勒斯波爾公園（Cornelis Bol Park）裡，這片土地原是荷蘭移民波爾（Cornelis Bol）所有。波爾生前是史丹福大學物理學教授，也是一位發明家，擁有水銀燈專利。波爾於1965年去世後，他的子女以6萬5000元賣出4.75畝土地給巴洛阿圖市政府，在此設立公園。

基拉特利表示，負責照料公園動物的工作人員從最初的5人增加到現在接近30人，每年的開銷約1萬5000元，最大的支出是租金。不過，公園經常收到來自社區的捐款，如巴洛阿圖動物收容所Humane Society、學校家長教師會和無數的社區居民，每筆捐款從10元到1500元都有。

奧斯卡 史丹福大學 紐約

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