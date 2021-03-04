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眾院調查One Medical打疫苗不公 金山促退回未使用疫苗

編譯組╱綜合外電
國會正在調查One Medical在舊金山和其他城市的疫苗分銷問題。（取自臉書）
國會正在調查One Medical在舊金山和其他城市的疫苗分銷問題。（取自臉書）

國會已對總部位於舊金山的醫療服務機構One Medical展開調查。此前有報導稱，該機構在多個城市無視疫苗資格要求，其中至少包括三個灣區縣。

調查是在國家公共電臺NPR和福布斯報導了One Medical為不符合條件的人接種疫苗後開始的。這些人包括該公司高管的朋友和家人。

據報導，阿拉米達、舊金山和聖馬刁縣在得知該公司為不符合條件的居民接種或打算接種疫苗後，已停止向該公司提供劑量。舊金山衛生官員要求One Medical退回1600多支未使用的疫苗。

據衛生部門發言人透露，馬連縣也已經停止向其提供額外的疫苗劑量，以待對患者數據進行更徹底的審查。

One Medical此前一直堅稱其「遵循聯邦和地方的指導方針」來確定資格，並稱與之相反的指控是「不知情的傳聞」。

聯邦眾議院冠狀病毒危機特別小組委員會主席、眾議員克萊本（James Clyburn）在給One Medical首席執行官魯賓（Amir Rubin）的信中，根據指控對該公司進行了抨擊。

「儘管有人警告說，該公司對疫苗資格規則的監督不嚴，讓不合格的患者跳線，但據報導，One Medical沒有及時實施有效的協議來驗證資格，並指示工作人員不要按資格行事，」克萊本寫道，「由於這些不負責任的做法，許多機構現在已經停止向該公司分發疫苗劑量。」

克萊本要求提供「有關One Medical疫苗接種實踐的文件和信息」，並敦促該公司遵守州和地方的優先準則。

作為對One Medical調查的一部分，小組委員會要求提供一份公司所有管理疫苗的設施的清單、每個設施管理的疫苗總數、接受疫苗接種者的人口統計細目以及公司有關遵守州和地方資格準則程序的相關文件。

One Medical發言人在電子郵件中寫道，該公司已經收到了國會的信件，並「承諾全面合作，提供所要求的信息」。「我們支持這個國會小組的目標，我們與他們目的一致，即執行公平和公正的全國疫苗推廣，」發言人說。

疫苗 舊金山 眾議員

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