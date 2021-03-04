打完第一針疫苗會假陽性？白幹榮闢謠

針對傳言所謂的打完第一針之後檢測出現假陽性的情況，白幹榮醫師予以否認。（視頻截圖）

現有的兩種疫苗 輝瑞（Pfizer）和莫德納 （Moderna）都需要打兩針。針對傳言所謂的打完第一針之後檢測 出現假陽性的情況，有醫學專家則予以否認。

3月3日在疫情指揮中心的華文媒體記者會上，華埠衛生局分局長白幹榮（Sunny Pak）強調，打完疫苗第一針之後，檢測是不會出現假陽性。他說，所有的疫苗，無論是輝瑞、莫德納，或者是剛剛獲得批准的嬌生（J&J），都不是要把新冠病毒打入身體。疫苗中不會有新冠病毒，因此也就完全不會出現所謂的假陽性的結果。

白幹榮說，疫苗的作用，就是民眾若是在新冠病毒感染之後，能夠讓他們避免重症入院、甚至死亡，即所謂的減少嚴重病症。三種疫苗的效力程度不同，輝瑞和莫德納有95%，而嬌生疫苗能夠預防重症的效力也有85%。因此白幹榮強調這些疫苗都是有效的。

至於打了疫苗之後，是否還會感染、傳播病毒，現在科學界還在研究觀察當中。因為具體情況仍然是未知數，所以專家也建議民眾依然要遵守戴口罩，洗手等等的防疫規則。

不少民眾本身有一些疾病，比如糖尿病、高血壓等，是否適合接種疫苗在坊間議論紛紛。白幹榮指出這需要看每個病患的具體情況來判斷，因為每種病症的輕重、病患體質的敏感性各不相同，還是要諮詢醫師之後再做決定。一般而言，接種之後都會留醫觀察大約15分鐘，看看是否會出現嚴重症狀。

當天市府疫情指揮中心與多個市議員辦公室共同舉辦了中文語言的疫苗資訊論壇。民眾可以在YouTube觀看：https://www.youtube.com/watch?v=JE_J_ZS9K38。

目前華埠花園角每周三的檢測活動依然會持續至3月31日。