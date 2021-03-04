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從未替Uber工作 灣區多人收到薪資報稅單

編譯組╱灣區3日電
灣區有多位民眾從未為Uber工作過，卻收到來自Uber的報稅單。（電視新聞截圖）
灣區有多位民眾從未為Uber工作過，卻收到來自Uber的報稅單。（電視新聞截圖）

連續第二年，又有民眾收到來自舊金山網路叫車公司Uber寄給他們的薪資報稅單，但這些人從來沒有為Uber工作過。

金寶市（Campell）的貝肯（William Bacon）表示，Uber寄給他一份1099報稅單，上面顯示Uber去年發給他將近6000元薪資。貝肯說：「我從來沒有為他們工作過，我不明白我為何會收到1099報稅單。」

貝肯的母親佩羅（Laura Pello）試圖聯絡Uber，但是沒有任何職員接電話，直到她假裝自己是Uber員工。但是，佩羅的電話仍然無法轉給經理級人員或會計部。

灣區另一名居民佛瑞克（Aaron Vurek）也收到Uber寄來的3萬6000元薪資報稅單。他問：「我要怎麼跟國稅局解釋我沒有為他們工作？我要如何證明？這個問題太難了！」

灣區美國廣播公司（ABC）就這個問題詢問國稅局。國稅局職員圖利諾（Raphael Tulino）表示，遇到這個情形，民眾應該要求Uber重新發一份1099表格，來改正錯誤。如果沒有辦法，民眾只需要照實申報實際所得即可。

目前不清楚無故收到Uber報稅單的民眾有多少，但問題應該已大到Uber必須在網站上設立專頁處理。

貝肯擔心這份錯誤的1099報稅單會影響他領取失業金。他說：「我現在在領失業金，但卻莫名收到我未曾工作的地方寄來的報稅單，我覺得可能會對我造成負面影響。」

貝肯表示，到目前為止，他還沒有發現任何人以他的名義申請信用卡或從事金融詐騙。

國稅局表示，除非民眾以電子方式報稅被拒，否則沒有必要提出身份盜竊投訴。

報稅 國稅局 灣區

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