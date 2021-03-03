柏克萊研究：老人先打疫苗 可挽救最多生命

屋崙競技場的疫苗接種點，每天最多接種6000人次。（記者劉先進 ／翻攝）

一些人認為，老人預期壽命較短，所以應晚一點接種新冠疫苗 。柏克萊加大最新研究表明，優先給那些最容易死於新冠的老人注射疫苗，將挽救最大數量的生命，延長他們潛在的或未來的生命年限。研究結果發表在2月25日的美國 國家科學院院刊上，試圖解決疫情 中、誰應優先接種有限供應的疫苗這一倫理難題。

研究的主要作者、柏加大人口學教授戈德斯坦（Joshua Goldstein）表示，由於老年人通常伴隨著預期壽命下降，人們普遍認為，給他們接種疫苗，挽救了更少的生命年限。但研究表明，這種看法錯誤。根據疫情死亡率的年齡模式，先給最年長的人接種疫苗可以挽救最多的生命，還可最大限度地延長剩餘預期壽命的年限。

考慮到年齡和健康風險，戈德斯坦、柏加大人口學家瓦赫特（Kenneth Wachter）和巴克內爾大學數學家卡西迪（Thomas Cassidy）對美國、德國和韓國面對疫情一年後的預期壽命進行分析。計算依據是接種疫苗後可能挽救的生命數量，再乘以接種疫苗者的預期壽命。比如，若100萬隻疫苗能挽救1000人的生命，而接種疫苗的人，平均預計還能活20年，那麼挽救生命的總年數就是2萬年。

研究人員得出結論所依據的數學論證不僅適用於少數國家，且普遍適用於全球各地。戈德斯坦表示，分配稀缺的疫苗劑量涉及諸多考量和權衡。然而，最大限度地減少死亡人數和最大限度地提高剩餘生命之間的衝突並非其中之一。自去年秋季批准各種苗、並在12月推出以來，鑒於供應有限，且分配系統混亂，關於首先該接種哪些群體的討論頗多。

雖然一些團體認為，應優先考慮必要行業雇員，以保持衛生、教育和經濟系統的正常運行，但世界衛生組織等其他組織則拒絕採用生命損失年限（Years of Life Lost）標準對疫苗接種者排序，因為老年人的死亡風險過高，此做法是歧視和不尊重老年人。

這項最新的研究應該能打消一些人的顧慮。論文說，實證分析表明，拋開這種擔心，優先為年齡最大、健康狀況最脆弱的人注射疫苗，比想像中容易得多。隨著年齡的增長，新冠死亡人數成倍上升。在美國、德國和韓國，按年齡畫分，新冠死亡率每多一年增加約11%。此外，他們還發現，給90多歲的人接種疫苗比給80多歲的人接種同樣劑量的疫苗能挽救3倍的生命。

戈德斯坦說，在研究前，人們懷疑，給一些中間年齡（年紀不大也不小）的人群接種，就人的生命年限而言，將使疫苗的利益最大化。但令人驚訝的是，情況並非如此。