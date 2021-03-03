肇慶總會館主席司徒仲山 輪值駐美中華總會館總董

在賴銘琪（右二）的監交和伍璇燦（左二）的監誓下，司徒仲山（右一）正式輪值駐美中華總會館總董。左一為代總董余健全。（記者黃少華／攝影）

肇慶總會館主席司徒仲山於3月2日正式輪值駐美總會館總董。

由於滿任總董暨駐美台山寧陽總會館主席朱汝湛沒有出席交接典禮，合和總會館主席余健全以代總董的身分向司徒仲山移交印信。

處長賴銘琪、金山華僑文教中心蘇上傑和副組長金欣潔代表駐舊金山台北經文處出席此次交接典禮。賴銘琪擔任監交人，以處長身分並代表中華民國僑務委員會委員長童振源向司徒仲山頒發兩份賀狀。

駐美中華總會館資深商董伍璇燦為司徒仲山監誓。

肇慶總會館董事關健中主持了此次典禮。肇慶總會館秘書長周達昌宣讀了來賓名單。

本次典禮在駐美中華總會館禮堂內舉行。受新冠疫情 影響，典禮從簡，沒有醒獅助興。現場限制了參加人數。參加者在戴口罩的前提下盡可能保持社交距離 就座。

司徒仲山在致就職詞時表示，他得到美洲鳳倫總公所和美洲司徒氏教倫堂宗親的信任，就任肇慶總會館主席以及輪值駐美中華總會館總董， 有賴於各位商董賜教、合作與支持，共同辦好和推動會務。他強調忠誠於駐美中華總會館，遵章守則，遵循先僑的創會初心，切實以圖謀全僑社利益和幸福為宗旨。

伍璇燦在監誓人致詞時說，司徒仲山是他30多年的朋友。他讚揚司徒仲山服務華埠 各大社團多年，廣交好友，精明能幹，學業豐富。他相信司徒仲山會帶來新作風，推動大家團結合作，反對歧視亞裔，繼續跟隨政府指引克服新冠疫情。

二埠中華會館主席陳榮良指出，過去一年，全球在新冠疫情下付出了慘痛代價，各地僑社活動被大量取消或減小規模。作為執業醫師，他提醒公眾，雖然越來越多人的以接種新冠疫苗，但防疫措施和意識不可鬆懈。