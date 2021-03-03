加州新疫苗系統 My Turn成為預約接種中央網站

加州推出新疫苗系統，統一管理民眾的接種預約。（美聯社）

加州 3月1日推出一個全新的新冠疫苗 分發系統，由加州藍盾保險（Blue Shield of California）負責營運。官員稱，這項轉變將加快疫苗的分發，同時將加州各縣參差不齊的資格標準予以統一。

新推出的My Turn網路系統最大的變化是成為所有加州居民註冊預約疫苗的中央網站，雖然一些個別的縣和醫療單位仍會繼續在他們的接種站和流動站為民眾施打疫苗，但這個中央預約系統有望使預約變得更直接、更有效率。此外，當加州決定擴大疫苗接種資格到下一類別的民眾時，各縣都必須同時跟進，不能再自行決定是否擴大。

截至1日，加州現在符合疫苗接種資格的民眾包括醫療工作者、長照中心居民、65歲以上居民、教育工作者、農業與食品業勞工、16歲到64歲有嚴重健康問題者（例如癌症或心臟病）和有發育或其他高風險殘障問題的居民。

柏克萊加大 和舊金山加大聯合醫學課程臨床傳染病學和疫苗學教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，藍盾一直是加州的主要企業，他們應該可以大大改善加州的疫苗分發工作。

舒瓦茲柏格表示，結合疫苗生產量的整體增加和嬌生（Johnson & Johnson’s）一劑式疫苗的上市，民眾應該可以感覺到加州在疫苗分發工作上的大幅度改善，儘管全面穩定可能需要一個月左右的時間。他說：「我認為，加州疫苗的物流和供應系統到4月將可順暢運行，人們接種疫苗會比現在容易。」

灣區衛生當局表示，他們還在等待了解藍盾接管系統後將如何改變疫苗接種過程。聖馬刁縣發言人表示，他們的預約系統預計會在3月15日完全轉換為My Turn。聖馬刁縣衛生局局長羅傑斯（Louise Rogers）發表聲明說：「我們歡迎州政府在疫苗分發上加大領導力度，無論是速度還是公平性。」

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的統計，截至1日，加州已經為民眾施打了超過880萬劑新冠疫苗，代表約15.5%的加州居民已經至少接種一劑，6.6%的居民已經接種完兩劑。預計從這個月起，加州每周會使用300萬劑疫苗，下個月起每周最高可達400百萬劑。