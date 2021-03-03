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美未開放進口台灣鳳梨 僑教中心：目前僅調查意願展僑界能量

記者李榮／密爾比達報導

南灣僑教中心主任閻樹榮2日發出聲明指出，「有關中國無預警暫停台灣鳳梨進口一事，僑教中心的原意是為了解轄區僑界願意支持協助台灣農民的愛心，在時間及資訊極為緊迫及有限的情形下，請大家以在暫時不考慮價格及進口等相關問題的前提下，調查海外需求。」但目前美國尚未開放進口台灣鳳梨，無法實際購買，不過調查結果會報給僑委會，並展現出北加州僑界對於此案的支持程度與能量。

閻樹榮表示，鳳梨調查表一出，在短短的幾個小時內，北加州就已經彙集到了1萬3000公斤的鳳梨需求，而且還在陸續增加中，「在此非常感謝大家對於台灣鳳梨及農民的支持，各位的愛心我們也已經陳報僑委會評估研議。」

他指出，有些僑胞詢問，是否需求調查就是確定可以購買？事實上，經過僑界人士及台貿中心提供的訊息，目前美國其實尚未開放進口台灣鳳梨，也當然沒有確定的價格。然而，雖然暫時無法購買，但是調查結果可讓僑委會知道北加州僑界對於此案的支持程度，調查並可提供國內相關單位做參考。若有後續相關的訊息，僑教中心會立即提供。

閻樹榮說，雖然美國目前無法進口台灣鳳梨，但各地的僑社還是透過其他的方式協助，包含訂購鳳梨加工製品、購買台灣的鳳梨後贈送給台灣當地的單位，以及推薦在台親友或相關公司行號購買食用，或者透過慈善捐贈等方式支持與協助鳳梨產業，「相信台灣農民會感受到各社團支持的心意，也期盼各位的心意化成一股助力與動力，促成台灣更多優質農產品進口美國。」

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