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挺農民！僑委會號召買台灣鳳梨 僑界紛紛響應

記者李榮／密爾比達報導
僑胞登記購買台灣鳳梨的意願。（記者李榮／翻攝）
僑胞登記購買台灣鳳梨的意願。（記者李榮／翻攝）

中華民國僑委員會號召台商及僑胞採購鳳梨相挺台灣農民。包括北加州在內，僑教中心也在調查僑界購買台灣鳳梨的意願，希望以實際行動支持台灣果農。

僑務委員會委員長童振源表示，海外台商及僑胞是「最好的台灣行銷代言人」，這次向海外僑界發起「購買台灣鳳梨支持台灣農民活動」，是希望號召全球台商及僑胞的力量，串聯全球行銷台灣鳳梨，相挺台灣農民、化危機為轉機，並協助台灣農產品開拓海外版圖。

據僑委會介紹，台灣鳳梨又香又甜又多汁，邀請大家一起做台灣鳳梨行銷代言人，響應由僑委會發起的「購買台灣鳳梨支持台灣農民活動」，串聯海外台商及僑胞力量，讓世界看見台灣鳳梨。僑胞即使人在海外，也能透過多元管道訂購方式，包括利用全球僑胞服務數位平台（https://Contact.Taiwan-World.Net）洽詢。

舊金山灣區台灣商會會長周信結指出，世界台灣商會及各商會都在推動購買台灣鳳梨的運動。舊金山灣區台灣商會也配合由南灣僑教中心辦理的意願調查。包括商會、灣區小英後援會、南灣台灣同鄉會、文體會、台灣論壇、聖荷西急難救助協會及許多僑團，都在力挺台灣鳳梨。

他認為，總統蔡英文一直以來在規畫貿易世界化、增強南向政策，希望和歐美與日本建立供應鏈永續合作關係。現在也期待透過僑委會和僑胞合作，將台灣農產品推到世界的產銷管道，避免單一市場的影響。

台灣 灣區 舊金山

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