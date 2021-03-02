加州PG&E本月起調漲瓦電費 用於投資改善供電系統安全性

PG&E的電力和天然氣住宅客戶必須準備好從3月開始的月度帳單的跳躍。（取自臉書）

太平洋瓦電公司PG&E的電力和天然氣 住宅客戶應準備好了，從本月開始會看到每月帳單 中電費出現明顯的跳躍。該公共事業公司表示，增加的費用將用於投資改善安全性和可靠性。

PG&E在其網站上的一篇文章中稱，從3月1日起，接受PG&E電力和天然氣服務的普通用戶的月帳單將躍升至每月196.95元，比1月1日生效的平均月費多了8.73元，這相當於增加了4.6%。

監管及外務部副總裁肯尼（Robert Kenney）在公司博客上的一篇文章中表示，PG&E希望能坦然面對漲價問題。他寫道：「我們理解這對許多人來說可能是一種困難」。

州公共事業委員會在2020年12月批准了該漲價。

今年年初，普通居民用戶的電費為133.84元，從3月1日起，電費將上漲3.7%，即5.01元。天然氣帳單為普通用戶每月54.38元，每月將上漲3.72元，漲幅為6.8%。

這些增幅高於去年該地區消費價格指數2%的增幅。PG&E表示，它將利用增加的收入為一系列措施和計畫提供資金，以改善該公司的電力和天然氣系統。

這家總部位於舊金山的公用事業公司計畫的改進措施包括：通過升級和強化電力系統來降低野火的風險；加強植被管理；擴大PG&E的氣象站和高清攝像機網絡，以監測火險狀況；改進公用事業公司的有意停電計畫，正式名稱為「公共安全停電」，旨在減少公司電力設備引起火災的機率；對燃氣系統計畫進行改進，如燃氣洩漏調查、洩漏維修、工程和預防性維護。

在過去十年中，PG&E造成了一連串災難性的野火，公共事業委員會PUC去年對PG&E徵收了創紀錄的19.4億美元 罰款，因為它在2017年和2018年的大火災事件中扮演了重要角色。這是有史以來對美國公共事業公司實施的最大的經濟處罰。它超過了2015年該委員會對PG&E因造成聖布魯諾爆炸事件而處以的16億美元經濟處罰，當時也是創紀錄的處罰。

去年，PG&E公司從破產程序中脫身出來，對其破碎的財務進行重組，該公司的債務和與野火有關的負債堆積如山，不堪重負。現在，該公司希望推進其運營方式的持久改革，並穩步提高其電力和天然氣系統的安全性。

「這些收益的很大一部分將有助於降低客戶的月帳單，」肯尼說。「這些運營成本的削減有助於我們將更多我們大家支付的費率用於提供安全可靠的服務。」