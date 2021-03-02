外米慎區兩層高民宅大火 7人受傷送醫

大火迅速燒焦整座民宅並造成7人受傷。（圖片由舊金山消防局提供）

根據舊金山 消防局的報告，外米慎區（Outer Mission）一棟兩層高民宅於3月1日發生大火，造成7人受傷。

上午11之後，舊金山消防局接到報案，位於64 Lawrence Ave.（夾Huron Avenue）的民宅發生火災。這座民宅屬於連排屋。

有市民在社交媒體發布視頻。畫面顯示，火災剛發生，整座民宅就陷入火海。此時，消防員已經到達現場救火。後來另外一個視頻片段顯示，房子被徹底燒毀。

舊金山消防局發言人巴克斯特（Jonathan Baxter）最初表示，有6人從火場獲救。他們在火災發生時躲到家中後院。

不過，舊金山消防局隨後在推特 （Twitter）上發布一份報告，顯示有7人被送往當地的醫院救治。舊金山消防局表示，傷者的情况從輕度到中度不等。

巴克斯特說：「我們正在拆除一些牆壁，以確保沒有延伸到64 Lawrence Ave.。很幸運，我們阻止了這場火災進入緊鄰的兩棟建築。看起來，我們把火勢控制在了64 Lawrence Ave.。」

至記者截稿時，起火原因仍在調查中。