舊金山紀事報：灣區內遷徙是真 加州出走潮是假

舊金山紀事報發現，灣區七成以上搬家的民眾並未搬出灣區。（Getty Images）

舊金山紀事報（Chronicle）發現，儘管疫情期間有許多人表示要離開灣區 ，但真正離開的只有一小部分人，媒體的報導顯然誇大了人口出走潮的真實性。

紀事報分析美國郵政 局數據後發現，灣區阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣、舊金山、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣等五縣，去年3月到11月間申請變更地址的11萬5243個家庭和企業中，只有3.7%離開加州。相反地，72%變更地址的人並未搬離灣區，只是搬到灣區其他的縣，只有約五分之一的人搬到灣區以外的地區。不過，出於隱私考量，美國郵政局每個郵遞區號最多只提供10個地址供統計之用。

商業智庫「灣區委員會經濟研究院」（Bay Area Council Economic Institute）常務理事貝利沙里歐（Jeff Bellisario）認為，這些遷徙還不到「出走」的程度，但仍代表了明顯的人口轉移，所以公寓租金會下跌。不過，貝利沙里歐說：「我們追蹤的部分數據的確顯示，現在的人口流動比過去大。」

數據顯示，最受灣區人青睞的外州是華盛頓州，搬到華盛頓州的1227個家庭和企業大部分去了西雅圖所在的金恩縣（King County），因為這裡已發展為一個科技中心，灣區許多科技公司在此都設有衛星辦公室，例如Google和臉書，舊金山最大企業Salesforce也買下了當地的軟體公司Tableau，總部在此的亞馬遜和微軟也不斷在招聘員工，因此深受灣區科技人歡迎。

德州 是灣區人移入第二多的州，灣區共有749個地址申請變更到德州，大部分搬到休士頓、奧斯汀和較北的威廉森縣（Williamson County）。矽谷過去幾個月有多家企業將總部搬往德州，原因是當地稅率和房地產價格較低，法規較少，而且不徵個人所得稅。