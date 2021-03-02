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安老自助處答謝華美醫師協會、美亞醫療集團為長者打疫苗

記者黃少華／舊金山報導
安老自助處在成龍康樂中心門前舉行記者會講述新冠疫苗接種情況。（記者黃少華／攝影）
安老自助處在成龍康樂中心門前舉行記者會講述新冠疫苗接種情況。（記者黃少華／攝影）

安老自助處於3月1日在列治文區成龍康樂中心舉行記者會，感謝華美醫師協會及美亞醫療集團為華人長者提供新冠疫苗接種服務。當天，有110名長者在現場接種了新冠疫苗。

現時，65歲以上長者是優先獲得新冠疫苗接種的群體之一。華美醫師協會、美亞醫療集團及安老自助處的合作，為列治文區華人長者供安排新冠疫苗接種。在3月1日安排的110個疫苗注射預約登記在幾天前就已填滿了。

為長者提供新冠疫苗接種的美亞醫療集團五位醫師包括: 梁禮崇、劉之澤、蔡啟明、陳楚利、雷雨行。

前美亞醫療集團董事長梁禮崇表示：「華美醫師協會重視與安老自助處的合作，照顧華人長者的健康及安全。我們很高興能在成龍康樂中心和其他安老中心為合資格人士提供疫苗注射。查詢及有關疫苗的問題，歡迎大家致電美亞醫療集團熱線（415）590-7418。」

美亞醫療集團董事余榮嶽醫生指出：「我們希望所有華人長者都能盡快得到疫苗注射。這項合作讓不精通科技的單語社群能夠在自己居住的鄰近地點獲得疫苗注射。安老自助處營養組的同事正在為長者進行有關登記和預約手續。」

美亞醫療集團主席陳楚利提到，美亞醫療集團過去四周已經為4500人接種了新冠疫苗。

華美醫師協會和美亞醫療集團正在安排把更多疫苗機會帶給其他區的單語華人長者。

安老自助處行政總監鍾月娟說，安老自助處下一次的新冠疫苗接種將於3月8日安排在華埠建民中心，具體人數要看本周的具體登記情況，但預期有100人至120人。3月19 日的疫苗接種安排在日落區中心。

第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）以及第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）的代表Angelina Yu也出席了記者會。

安老自助處行政總監鍾月娟特別感謝第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）和第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）的努力，為弱勢社區爭取疫苗，提供給區內單語華人長者使用。

美亞醫療集團醫生團為安老自助處的長者接種新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）
美亞醫療集團醫生團為安老自助處的長者接種新冠疫苗。（記者黃少華／攝影）

疫苗 華人 社群

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