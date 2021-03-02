同病相憐 洛斯蓋圖中風女子創救助組織幫病友

洛斯蓋圖黛比夫婦創立「支持挑戰」組織，協助罹患過中風民眾。(取自臉書)

2016年9月間一個早晨，當洛斯蓋圖居民黛比•蕭 (Deb Shaw) 睡醒時，她發現身上出了大問題：她整個右半身動彈不得。

黛比罹患的是一種PONS缺血性中風 (PONS ischemic stroke) 。她是於睡夢中得病，問題發生在她的腦部。

她在好撒瑪利亞人醫院 (Good Samaritan Hospital) 的加護病房住了七天，另外在醫院Mission Oaks 園區的中風復健中心住了37天。黛比說，Mission Oaks 園區的復健中心只有15個床位，病床經常有人使用，這個復健中心帶給她無限慰藉。

黛比說，中心內的人成為我的生命教練，中心像是一個訓練營。我們每天必須要在上午7時起床，梳妝過後，立刻展開長達八個小時的密集復健治療。她說：「中風病人必須使用體能與虛擬治療，訓練自己的身體與腦部。」

當黛比在復健中心時，她發現許多中鋒患者沒有親友協助，於是她與丈夫成立一個「支持挑戰」(Champion the Challenges) 組織，協助罹患過中風民眾與其家人在恢復過程中，得到所必須具有的希望與資源。

「支持挑戰」網站上有許多錄影帶、中風倖存者的故事、治療師的專家意見，以及一系列小冊子，協助倖存者如何有效運用生命中每個時刻，並如何從每一小步進展中得到希望，如能夠抓緊一根湯匙等。

她說：「讓我持續下去的是一種3P的概念，那就是耐心 (patience) 、正面積極性 (positivity) ，以及實行 (practice)。你必須要保持正面積極態度，對自己要有耐心，最重要的是，確實實行治療師建議的復健運動。」她目前已能使用大部分右手與右手臂，可是仍無法將手臂舉高到頭部以上。

科技在中風復健治療方面扮演愈來愈重要的角色。蕭氏夫婦目前與阿拉米達的REAL System VR 復健公司合作。這家公司專門製造復健器材。此外他們也與Flint復健公司合作，這家公司生產FitMi神經復健系統工具。

黛比目前使用FitMi神經復健協助手部與腳步運作，同時改善全身的運作。黛比目前的最大目標是能夠重新開車。