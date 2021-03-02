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線上舉辦 海外青年英語服務營報名起跑

記者李榮／灣區報導
2021年海外青年英語服務營今年將於線上舉行，志工的報名已經起跑。（僑教中心提供）
2021年海外青年英語服務營今年將於線上舉行，志工的報名已經起跑。（僑教中心提供）

中華民國僑務委員會、教育部、客家委員會及原住民族委員會每年都舉辦海外青年英語服務營，至今已第六年，每年都在暑假時安排海外華裔青年回台擔任英語志工，很受僑界與台灣當地的歡迎。「2021年海外青年英語服務營」預計於7月5日至7月23日舉行，歡迎以英語為母語，能以簡單中文溝通，具高度從事志願服務意願，且居住北加州、內華達州及猶他州地區已就讀11年級以上，且於2021年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲的華裔青年報名參加；如果先前曾參與英語服務營活動的志工則更是歡迎。

因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，「2021年海外青年英語服務營」活動採「海外志工遠距教學」，另外搭配「台灣當地志工實體教學」的方式辦理。海外志工不需要入境台灣，但要參加前期的線上培訓，並且配合國內志工備課，以及屆時的遠距教學。

主辦單位介紹，前期線上培訓是在6月25日前，完成觀看20部教育訓練影片。另外，參與的海外英語志工必須於6月28日至7月2日期間至少2次、7月5日至7月9日間至少3次；每次約1至2小時，配合國內志工共同備課。遠距教學時間則是7月12日至23日，配合台灣志工進行同步遠距教學，每天1至2小時。

2021年海外青年英語服務營的報名時間是即日起至3月31日止。有意報名者可到金山灣區華僑文教服務中心的網站下載報名表（網址：http://www.ocac.gov.tw/海外服務據點/北美洲/金山灣區華僑文教服務中心/公告事項）。錄取通知訂於5月4日公告，獲錄取者應於5月7日前確認參加意願。

僑教中心指出，有意參加者可以參考2020年海外青年英語服務營招生影片（2020 Teaching English Volunteer Service in Taiwan，連結：https://www.youtube.com/watch?v=wisv_uIdjTk）。若有任何疑問，可以致電408-747-0394，分機117林小姐；或電子郵件：[email protected]

台灣 教育部 灣區

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