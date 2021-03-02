反口罩人士再抗議 轟Trader Joe's「納粹商店 」

反口罩人士在聖他克魯茲Trader Joe's商店前抗議。(圖取自臉書)

反口罩抗議人士日前重返聖他克魯茲 市中心Trader Joe's 商店，舉行反對戴口罩的抗議示威，但這次並未能進入店內；示威人士手舉標語揮舞，表示友愛鄰居、渴望自由呼吸空氣，並指出：「不戴口罩生活很重要」(Maskless Lives Matter)。

抗議人士手舉標語的象徵意義，與全國無口罩日(National Maskless Day)的宣傳一致，他們在市內散發傳單，稱全國無口罩日也是自由日(Freedom Day)，鼓勵民眾不戴口罩走進「納粹商店」(Nazi Store，意指Trader Joe's商店)，並分享在店內的照片和錄影內容。

這群反口罩抗議人士曾於情人節發動示威行動，在市中心農夫市場集會，並在鄰近街道的聖他克魯茲衝浪博物館前提供民眾免費擁抱活動。

此次抗議行動中，示威人士再度企圖進入Trader Joe's商店，但很快被制止，Trader Joe's員工排成一排站在店門口，阻止抗議人士進入店內。於此同時，員工們也持續讓有戴口罩的顧客入店購物，抗議人士還在店外嘲笑離開商店的顧客。一名抗議者取笑另一名顧客，問她是否戴著繃帶在她的臉上；其他部分抗議分子移動至伍德斯達克比薩店前抗議，向在戶外露台用餐的消費者表達他們的信念，之後繼續遊行至市中心。

反口罩抗議人士在先前示威活動中，曾闖入Trader Joe's商店內，被店內員工一再要求離店並拒絕服務之後，強行搶奪食物且將現金留在收銀台上，他們還將行動內容錄影紀錄。

目前聖他克魯茲縣強制戴口罩，允許警察 、市府員工可以未遵守命令開出罰單。市府與縣府法令對未戴口罩初犯者、可罰以100元罰金，二度未戴口罩者可罰以200元罰款，最終可罰最高500元罰款。聖他克魯茲警長米爾斯(Andy Mills)上周表示，警員們對未戴口罩行為零容忍，依照公共衛生要求，這種行為在社區無法被接受。

不過，在抗議行動過程中，警察雖在現場但並未介入行動。一名警員稱其為示威活動。當場並未有人被開罰單或被逮捕。