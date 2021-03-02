我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

每天500名額！聖縣露天市集為教育工作者接種

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣啟動對於教育工作者、農場第一線工人等的疫苗接種。（記者李榮／翻攝）
聖他克拉拉縣啟動對於教育工作者、農場第一線工人等的疫苗接種。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫苗逐漸上路，聖他克拉拉縣府3月1日宣布，在聖他克拉拉縣露天市集（Clara County Fairgrounds）的疫苗接種診所將重點提供給聖縣教育工作者使用。在聖他克拉拉縣消防局、聖克拉拉縣緊急醫療服務（EMS），以及聖克拉拉縣教育辦公室的合作之下，該診所每天能為超過500位教育工作者接種疫苗。

聖他克拉拉縣指出，該診所人員是由聖克拉拉縣的消防局、聖縣緊急醫療服務、執法部門和地方政府人員聯合組成；而聖他克拉拉縣教育局也與各學區合作，希望加速宣傳與預約的作業，而且其中會加強對於新冠肺炎嚴重地區的教育工作者的宣導。

「非常感謝聖克拉拉縣教育局、聖克拉拉縣消防局，以及聖克拉拉縣緊急醫療服務機構的合作，」聖他克拉拉縣教育局長德萬（Mary Ann Dewan）指出，教育工作人員是必要工作者，接種疫苗有助於確保學生與教職員的健康，提供安全的學習環境。在縣府、消防局，以及緊急醫療服務系統的幫助下，大家能為教育工作者接種疫苗。

去年12月下旬起，該診所便開始替消防局、緊急醫療服務急救人員等接種疫苗。此次替教育工作者的疫苗接種，也將循著過去的成功模式進行。聖他克拉拉縣消防局助理消防隊長格拉斯（Brian Glass）指出，隨著診所前一階段的任務接近尾聲，也開啟了下一階段的工作，「保護我們的教育工作者就是保護我們的社區，使我們更接近恢復正常的生活（closer to a return to normalcy）。」

聖他克拉拉縣露天市集以教育工作者為重點的疫苗診所，是聖他克拉拉縣迅速擴大疫苗接種能力計畫的一部分。自2月28日起，加州開啟1B階段（Phase 1B）的接種，其中包括幼兒教師、教育工作者、緊急服務工作者與食品和農業領域的工作人員，都可以預約施打疫苗。在聖他克拉拉縣生活或工作的符合1B階段的人士，都可以尋求疫苗接種，疫苗的分派由聖他克拉拉縣衛生系統提供。

不過縣府依然提醒，目前仍「強烈建議」民眾繼續採取防疫措施，以限制病毒的傳播，減少疫情對衛生系統的衝擊。希望民眾還是要配戴口罩、保持社交距離、減少不必要的旅行，並且在符合接種資格時前往接種疫苗。詳情可上網：sccfreevax.org，了解疫苗施打資格與分發的最新消息。

教育局 疫苗 新冠肺炎

上一則

反口罩人士再抗議 轟Trader Joe's「納粹商店 」

下一則

安老自助處答謝華美醫師協會、美亞醫療集團為長者打疫苗

延伸閱讀

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生

疫情下洛市警局和消防局九百多人確診 三人喪生
嬌生疫苗被當次等疫苗？專家闢謠：4關鍵不同

嬌生疫苗被當次等疫苗？專家闢謠：4關鍵不同
洛杉磯確診數降至新低 嬌生疫苗本周抵加州

洛杉磯確診數降至新低 嬌生疫苗本周抵加州
洛杉磯聯合學區將獲新冠疫苗為教職員施打 準備4月重啟

洛杉磯聯合學區將獲新冠疫苗為教職員施打 準備4月重啟
紐約市新冠疫情一周年 白思豪:全市已施打近200萬劑疫苗

紐約市新冠疫情一周年 白思豪:全市已施打近200萬劑疫苗
COVAX機制免費提供窮國疫苗 迦納總統接種第一人

COVAX機制免費提供窮國疫苗 迦納總統接種第一人

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
史丹福大學研究人員宋琛，被控銷毀其與中國軍方關係的證據。 (本報檔案照)

涉為中國軍方工作 史大中國學者被控銷毀證據

2021-02-22 10:25
圖為州長紐森視察加州一處疫苗接種站。(Getty Images)

病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫

2021-02-22 10:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業
未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗

未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗