每天500名額！聖縣露天市集為教育工作者接種

聖他克拉拉縣啟動對於教育工作者、農場第一線工人等的疫苗接種。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎 （COVID-19）疫苗 逐漸上路，聖他克拉拉縣府3月1日宣布，在聖他克拉拉縣露天市集（Clara County Fairgrounds）的疫苗接種診所將重點提供給聖縣教育工作者使用。在聖他克拉拉縣消防局、聖克拉拉縣緊急醫療服務（EMS），以及聖克拉拉縣教育辦公室的合作之下，該診所每天能為超過500位教育工作者接種疫苗。

聖他克拉拉縣指出，該診所人員是由聖克拉拉縣的消防局、聖縣緊急醫療服務、執法部門和地方政府人員聯合組成；而聖他克拉拉縣教育局 也與各學區合作，希望加速宣傳與預約的作業，而且其中會加強對於新冠肺炎嚴重地區的教育工作者的宣導。

「非常感謝聖克拉拉縣教育局、聖克拉拉縣消防局，以及聖克拉拉縣緊急醫療服務機構的合作，」聖他克拉拉縣教育局長德萬（Mary Ann Dewan）指出，教育工作人員是必要工作者，接種疫苗有助於確保學生與教職員的健康，提供安全的學習環境。在縣府、消防局，以及緊急醫療服務系統的幫助下，大家能為教育工作者接種疫苗。

去年12月下旬起，該診所便開始替消防局、緊急醫療服務急救人員等接種疫苗。此次替教育工作者的疫苗接種，也將循著過去的成功模式進行。聖他克拉拉縣消防局助理消防隊長格拉斯（Brian Glass）指出，隨著診所前一階段的任務接近尾聲，也開啟了下一階段的工作，「保護我們的教育工作者就是保護我們的社區，使我們更接近恢復正常的生活（closer to a return to normalcy）。」

聖他克拉拉縣露天市集以教育工作者為重點的疫苗診所，是聖他克拉拉縣迅速擴大疫苗接種能力計畫的一部分。自2月28日起，加州開啟1B階段（Phase 1B）的接種，其中包括幼兒教師、教育工作者、緊急服務工作者與食品和農業領域的工作人員，都可以預約施打疫苗。在聖他克拉拉縣生活或工作的符合1B階段的人士，都可以尋求疫苗接種，疫苗的分派由聖他克拉拉縣衛生系統提供。

不過縣府依然提醒，目前仍「強烈建議」民眾繼續採取防疫措施，以限制病毒的傳播，減少疫情對衛生系統的衝擊。希望民眾還是要配戴口罩、保持社交距離、減少不必要的旅行，並且在符合接種資格時前往接種疫苗。詳情可上網：sccfreevax.org，了解疫苗施打資格與分發的最新消息。