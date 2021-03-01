舊金山台北經文處：盼早日解封 邀主流政訪台

經文處一年來不僅加強服務僑胞，另外也推廣「台灣能幫忙」的信念。同時，經文處也在行銷上也更為活潑。（取自經文處網站）

牛年已開春，大家都在期待新冠肺炎疫情 早日緩解，逐漸回到正常的生活。駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪指出，經文處今年將繼續加強對僑胞的服務，並且持續推動政務與外交工作，希望在解封之後能邀請轄區內的主流政要到台灣 訪問，讓他們親自感受台灣的友好。

賴銘琪表示，疫情嚴重影響僑民的生活與規畫，也讓過去一整年舊金山經文處領務工作量暴增。因此數個月以來，舊金山經文處做了不少精進措施，包括增加答詢電話、線上預約系統等，但是依然難以滿足所有僑胞的需求。苦思對策以後，舊金山經文處推出幾場線上說明會，而且直接邀請台灣的戶政事務所、勞保局等相關機構代表，以及經文處領務組人員，在視訊上與僑胞透過講座溝通。幾場講座下來，累積至今已有超過1000位僑胞參加。線上邀請台灣相關單位視訊講座應該是駐外領館的創舉，成效相當成功。

他表示，透過直接讓僑胞與國內相關機關的溝通，除了讓僑胞更清楚了解規定以外，也讓經文處的業務量緩解。未來規畫再邀請疾管署、退輔會等單位合作，在線視訊直接回答僑胞的疑惑。

另外，在政務部分，隨著疫苗上市，期望今年下半年的時候疫情能夠好轉。在公務旅行恢復後，希望能邀請州府官員、聯邦參眾議員、加州參眾議員等主流政要，實地去台灣參訪。過去幾個月來，他自己已經在線上見過一位州長，兩位副州長、兩位國會議員，以及超過十位以上的市長、縣市議員。但還是希望之後能見面，並且邀請主流政治人物親自到台灣訪問。

賴銘琪指出，「支持台灣」已經是美國民主黨與共和黨兩黨的最大共識。舊金山經文處也會繼續強化與轄區政界的連結，深化實質關係。

賴銘琪也進一步表示，疫情持續一年來，許多僑胞朋友都非常想要快見面、重聚。隨著疫苗上路，希望下半年能夠恢復舉辦大型活動，因此包括童玩節、優良教師頒獎、國慶酒會、遊行、餐會等，目前都是假設疫情好轉的情況之下規畫在實體舉辦。