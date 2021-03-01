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北加聯邦檢察長換人 金山腐敗案調查不中斷

記者李晗／舊金山報導
舊金山前工務局長諾魯捲入腐敗案，拉開政壇地震的序幕。（本報檔案照片）
舊金山前工務局長諾魯捲入腐敗案，拉開政壇地震的序幕。（本報檔案照片）

2020年舊金山政壇大地震，多位高官和華埠社區人士捲入腐敗案，有的落馬下台，有的被起訴，有的已經認罪，並且被判刑。

而主導這一切的聯邦司法部的北加州聯邦檢察長（U.S. Attorney），也在周日（2月28日）辭職卸任。但是金山腐敗案的調查也料將繼續，不會中斷。

之所以要卸任，是因為白宮政權移交，由前朝總統川普所委任的檢察長被敦促自行辭職離任。新任的總統拜登屆時會委任新的北加州聯邦檢察長，統領北加州15個縣的司法起訴事務。

卸任的聯邦檢察長安德森（David Anderson）表示，司法部投入了大量的人力來調查舊金山的市府腐敗案，而這些參與調查的助理檢察長們（Asistant U.S. Attorney），並不會全部都卸任離職，因此預估腐敗案的調查起訴仍然會持續下去。

安德森是共和黨人，據信他辭掉公職之後，將會回到私營單位服務。「我一直以來都努力使得我的起訴工作不受政治影響，」安德森說。

去年捲入腐敗賄賂案的有前工務局局長諾魯（Mohammed Nuru）、前水利局局長凱利（Harlan Kelly）前市長辦官員、諾魯的女友蘇尼加（Sandra Zuniga），以及多位華裔社區商界領袖，像是黃永樂、江苑珊等等。江苑珊此前已經認罪，並且在2月中被判處一年刑期。黃永樂同樣已經認罪。

多位前舊金山的高官也同樣捲入腐敗案，但是沒有被起訴，像是前樓宇局局長許子湯，以及前舊金山市府行政官、前水利局局長的妻子娜奧米•凱利（Naomi Kelly）。

據悉，江苑珊賄賂官員一案在被判刑時，助理檢察長喬那（Scott Joiner）也強調，腐敗案的調查會繼續下去，並且會有更多的人被起訴。

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