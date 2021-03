議員提案：金山公校小學免費參加夏令營

舊金山議員推出立法,讓公立學校的小學生能夠在今年夏天免費參加夏令營。(美聯社)

疫情 爆發以來,學生普遍都居家學習。尤其是在舊金山 ,公立學校 遲遲未有重啟,許多低齡學生的身心發展或許都受到負面影響。

舊金山四位市議員提出最新的立法提案,將撥出資金,讓公立學校的小學生在今年暑假期間,可以免費參加夏令營(Summer camp)活動。法案目前仍然還是在草擬階段,需要至少另外兩名議員的支持,同時市長的簽字才能生效。

所謂的夏令營,指的就是暑假期間的一些學生學習、娛樂活動項目,有不同的主題,有的需要戶外過夜。據悉每年舊金山暑期參加夏令營的學童人數有2萬人。但是去年因為疫情,夏令營參與的人數則只有3000。

新上任的華裔市議員陳詩敏(Connie Chan)是法案的主要推手之一。她說,現在需要呼籲每個人都來支持這個提案,讓它成為現實。她形容在舊金山,各個階層(all across the board)的人都因為疫情而遭遇不同程度的傷害,所以認為現在是一個需要給每個人都提供支持的時候。

法案中目前將撥款1500萬元,讓全市的公立學校小學生,不論家庭收入背景,都能夠免費參加夏令營項目。但是這個金額也很快遭到質疑。

市府「兒童、青年、家庭服務局」(Department of Children, Youth, and their Families)局的華裔局長史瑞慶(Maria Su)表示,若是想要幫助全市的小學生免費參加夏令營,1500萬元根本不夠。「這個政策的方向是很棒的,」史瑞慶讚賞這個立法的初衷,「只是要花很多的錢。」

現在市府與各圖書館分館以及社區中心合作的學習中心(learning hub),就幾乎要花費5500萬元。因為公立學校關閉,這些學習中心能夠讓學生們獲得現場教職員的幫助。市議員們也預計,全市可能有2萬個學童會參加免費夏令營,每個學生的開銷是1500元的話,那麼這個項目則需要3000萬元,這也料將需要社會慈善機構捐款等方式,來補充差額。